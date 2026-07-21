Húsz évig alig csökkent az arktiszi jégtakaró, de 2025-ben minden eddiginél nagyobb olvadást mértek

Véget ért az északi-sarkvidéki tengeri jég hosszú távú fogyatkozásában megfigyelt két évtizedes szünet – állapította meg egy új tanulmány, amely ráadásul 2025-ben a valaha mért legnagyobb évről évre bekövetkező téli visszaesést rögzítette. Tavaly nyáron még arról számoltak be kutatók, hogy az arktiszi tengeri jég zsugorodása az előző két évtizedben megtorpant: 2005 és 2024 között statisztikailag nem volt kimutatható csökkenés a kiterjedésében. Ez akkor meglepte a tudósokat, hiszen ugyanebben az időszakban a globális hőmérséklet meredeken emelkedett. A legfrissebb műholdas megfigyelések alapján a PNAS folyóiratban megjelent friss tanulmány arra a következtetésre jut, hogy a lassulás csak átmeneti volt.

A korábbi eredmények a megtorpanást az óceáni áramlatok természetes ingadozásainak tulajdonították, amelyek átmenetileg ellensúlyozták a melegedő éghajlat hatását, ám a kutatók már akkor is arra figyelmeztettek, hogy az olvadás öt-tíz éven belül várhatóan újraindul, nagyjából a hosszú távú ütem kétszeresével. A fordulat végül ennél jóval gyorsabban bekövetkezett. 2024 és 2025 között az arktiszi tengeri jég 5,8 százalékkal csökkent – ez a valaha rögzített legmeredekebb, évről évre bekövetkező téli visszaesés. Alessandro Silvano, a tanulmány társszerzője a 2025-ös hirtelen csökkenést szokatlannak, ám az Arktisz jelenlegi melegedésének mértéke mellett fizikailag elképzelhetőnek nevezte.

A hosszabb távú trend azonban ennél is beszédesebb: a szeptemberi jégmennyiség, amikor a borítottság az éves minimumát éri el, 1979 (vagyis a műholdas mérések kezdete) óta a felére csökkent. Ennek következményei messze túlmutatnak a sarkvidéken. A téli tengeri jég egyfajta szigetelő rétegként működik a viszonylag meleg arktiszi óceán és a fölötte lévő, jóval hidegebb levegő között, így ahogy ez a réteg vékonyodik, egyre több hő és nedvesség jut a légkörbe. A kutatók szerint ez módosíthatja a légnyomási mintázatokat, a viharok kialakulását és a nagy léptékű légköri áramlásokat, ezzel jóval délebbre is befolyásolva az időjárást.

Duo Chan, a tanulmány vezető szerzője az eredményeket a klímaválságra vonatkozó egyértelmű figyelmeztetésként értékelte, hozzátéve, hogy a rövid távú fellendülések elfedhetik a változás valódi irányát. A 2025-ben és 2026-ban tapasztalt alacsony téli jégkiterjedés viszont világosan mutatja, hogy az arktiszi jég zsugorodása nem állt le, hanem folytatódik a melegedő éghajlaton.