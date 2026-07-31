A távhűtés lehetne hőhullám idején a leggazdaságosabb megoldás, állítják szakértők

Európában több mint 77 millió ember használ távfűtést. Ebben a rendszerben egy központi hőtermelő üzemből csővezetékeken át jut el a meleg víz az otthonokba és az épületekbe. Miközben Európa és Észak-Amerika ezen a héten ismét rendkívüli hőhullámot él át, egyre többen vetik fel, hogy vajon e technológia tükörképe – azaz hideg vizet szállító csőhálózatok – nem jelentenének-e jobb hűtési megoldást a hagyományos légkondicionálóknál. Cikkében a New Scientist ennek a rendszernek a lehetőségeit latolgatja.

„A távhűtési rendszerek körülbelül fele akkora üzemeltetési költséggel járnak, mint az átlagos, épületen belüli hűtőrendszerek” – érvel Rob Thornton, az Egyesült Államokbeli Nemzetközi Távenergia Szövetség (International District Energy Association) szakértője. „Csökkentik a kibocsátást, és mivel a hűtést egy központi üzemben végzik, akár több tucat vagy több száz épületet is kiszolgálhatnak.”

Európában, a júniusi rekordhőhullám becslések szerint több mint tízezer ember halálát okozta. A leggyorsabban melegedő kontinensen, ahol mindössze minden ötödik háztartás rendelkezik légkondicionálóval, megnőtt a kereslet a légkondik iránt. Az EU-s Polgármesterek Szövetségének (EU Covenant of Mayors) 2025-ös jelentése szerint ugyanakkor a légkondicionálók használata hosszú távon nem jelent fenntartható megoldást, mert növeli a bolygót melegítő szén-dioxid-kibocsátást, valamint fokozza a városi hősziget-hatást. A szervezet szerint a távhűtés ezzel szemben egyszerre képes csökkenteni a városok hőterhelését és az üvegházhatású gázok kibocsátását.

A Közel-Kelet és Ázsia hőségtől sújtott városai már megkezdték óriási távhűtési hálózatok kiépítését: Dubajban ez már 6 gigawatt hűtési teljesítményt biztosít, több mint 1700 épületet látva el hűtéssel.Az Egyesült Államokban körülbelül 500 távhűtési hálózat működik, elsősorban egyetemi kampuszokon és kórházi épülettömbökben, Európában nagyjából 200, főként francia és svéd városokban. Hongkongban egy 37 középületet és kereskedelmi épületet kiszolgáló szimulált távhűtési hálózat 15 százalékkal kevesebb energiát fogyasztott, és 10 százalékkal csökkentette az üzemeltetési költségeket az egyedi légkondicionáló rendszerekhez képest.

A lap megemlíti, hogy egy újabb technológia, az úgynevezett ambient loop (környezeti hőmérsékletű körvezetékes) rendszer azonban várhatóan szélesebb körben is elterjedhet Európában. Ez a megoldás egyetlen hálózatban egyesíti a távfűtést és a távhűtést. Az ambient loop rendszerben a csőhálózatban keringő víz hőmérséklete – amely rendszerint 10 és 25 Celsius-fok között van, bár télen időnként fel kell melegíteni – szolgál hőforrásként vagy hőelvonó közegként. Az egyes épületekben működő vízbázisú hőszivattyúk ezt a vizet hűtik vagy melegítik tovább. Így például egy hőhullám idején nem a 40 Celsius-fokos külső levegőt kell 20 fokra lehűteniük, hanem elegendő a 25 fokos vizet 20 fokra hűteni, ami jóval kevesebb villamos energiát igényel.

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