Peren kívüli megállapodás született a kutatóhálózat által használt MTA-vagyonnal kapcsolatos perben

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közgyűlésének egyik tagja az MTA ingatlanvagyonának államra való átruházása miatt indított közigazgatási pert 2025 februárjában. Ebben született most peren kívüli egyezség – adja hírül az MTA.

Min emlékezetes, 2024. december 11-én az MTA közgyűlése 182 igen szavazattal, 141 ellenében, 17 érvénytelen vokssal elfogadta az elnökség előterjesztését arról, hogy az Akadémia eladja a kutatóhálózat által használt vagyonelemeit a magyar államnak 80 milliárd forintért (noha az akkori értékbecslés szerint 130 milliárdot értek) azzal a céllal, hogy ezen ingatlanok majd az azokat jelenleg is használó kutatóhálózat tulajdonába kerüljenek. E határozat megsemmisítése iránt nyújtott be közigazgatási perben elbírálandó kérelmet a Közgyűlés egy tagja a Fővárosi Törvényszékhez.

A döntésről szóló határozatot azonban 2026 májusában, az MTA évi rendes közgyűlése hatályon kívül helyezte, tekintettel arra, hogy a kutatóhálózatban történt jelentős változások miatt az már nem végrehajtható. A bölcsészet- és társadalomtudományi kutatóhelyeknek az egységes kutatóhálózatból történő kiszervezése és az ELTE-hez csatolása miatt ugyanis meghiúsult az akadémiai tulajdonú ingatlanok eladásának az az eredeti célja, hogy „az egységes kutatóhálózat tulajdonába kerüljenek, és ott is maradjanak."

A döntés után most peren kívüli megállapodás született az MTA és annak köztestületi tagja között indult bírósági eljárásban, amelyben a felperes a 2024-es határozat érvénytelenítését kérte a bíróságtól. A felek mindenben megállapodtak a per gyors, megnyugtató és végleges lezárását illetően, amely a nyári bírósági ítélkezési szünet után várható – áll az MTA közleményében.

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