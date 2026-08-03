Vasárnaptól éles az AI átláthatóságáról szóló EU-s szabályozás

Augusztus 2-án új szabályok léptek életbe a mesterséges intelligencia (AI) rendszereinek átláthatóságára vonatkozóan az Európai Unióban (EU) – hívja fel a figyelmet az EuroNews az Európa Tanács vasárnapi közleményére.

A világ első mesterséges intelligenciát szabályozó törvénycsomagjának részeként innentől rendelet kötelezi a cégeket a mesterséges intelligencia által generált tartalom megjelölésére, címkézésére. Ezentúl az EU által előírt ikonokkal kell felhívni a felhaszbnálók figyelmét az olyan képekre, hang- és videótartalmakra, amelyek létező személyekre, tárgyakra, helyekre, entitásokra vagy eseményekre hasonlítanak (deepfake-ek), illetve az érzelemfelismerő és biometrikus kategorizáló eszközökre, valamint az olyan a nyilvánosság tájékoztatása céljából közzétett szövegre, ahol nem volt emberi felülvizsgálat vagy szerkesztői kontroll.

De egyértelműen tájékoztatni kell a felhasználókat egyértelműen arról is, ha nem valódi személlyel, hanem egy mesterséges intelligencia rendszerrel, például chatbottal, mesterséges intelligencia ügynökkel, illetve avatárral lépnek interakcióba.

A nemzeti piacfelügyeleti hatóságok, az Európai MI-hivatal (a felügyelete alatt álló rendszerek esetében) és az európai adatvédelmi biztos (ha az uniós intézmények a szolgáltatók vagy telepítők) felelősek az átláthatósági szabályok érvényesítéséért, és bírságokat szabhatnak ki