A Holdba csapódott Elon Musk űrcégének elhasznált rakétafokozata

Magyar idő szerint 8:35-kor feltehetően becsapódott a Holdba a SpaceX egyik Falcon–9 rakétájának egy darabja – írta meg szerdán a BBC. A ritka eseményt és annak utóhatásait földi teleszkópokkal és űrszondákkal figyelték meg, amiknek felvételeit a következő órákban és napokban tehetik közzé.

Az amerikai és japán magáncégek holdszondáit szállító rakétát még 2025 januárjában indították a floridai Kennedy Űrközpontból, majd kiürült második fokozata 18 hónapot utazott, míg elérte a Holdat. A 14 méter hosszú és 4000 kilogrammos rakétafokozat az Einstein kráter közelében csapódott az égitestbe, közel 8700 kilométeres óránkénti sebességgel. Az Einstein-kráter a Hold felénk néző és túlsó oldalának határán helyezkedik el.

Íme a 2025. január 15-én indított Falcon–9 rakéta, aminek második fokozata (a kép felső részén) becsapódott a Holdba Fotó: SpaceX

A becsapódás által okozott halvány felvillanást a Földről szabad szemmel nem lehetett megfigyelni, és Európából a nappali világosság miatt még teleszkópokkal sem. A legjobb felvételek Észak- és Dél-Amerikából érkezhetnek, ahol a becsapódáskor még éjszaka volt.

A BBC szerint egyetlen Hold körül keringő űrszonda sem lesz megfelelő pozícióban, hogy elkapja a becsapódás pillanatát, de van valamennyi esély arra, hogy a dél-koreai Danuri szonda meg tudja azt örökíteni. Az amerikai űrügynökség (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter szondája pedig nagy felbontású kamerájával a következő napokban megtalálhatja majd a rakétafokozat által vájt krátert.

Bár a rakéta becsapódás semmilyen veszélyt nem jelent sem a Földre, sem a Holdra, ráirányítja arra a figyelmet, hogy egyre több űrszemét kerül nemcsak Föld körüli pályára, hanem naprendszerbeli égitestekre is. Egyes becslések szerint a Holdat a Luna–2 szovjet holdszonda 1959-es landolása óta már 3000 ember által alkotott eszköz érte el, amik együtt 190 tonnát nyomnak.

Hasonló események ugyanakkor beszennyezhetik a Hold évmilliárdok óta szinte érintetlen területeit, vagy akár megrongálhatnak olyan történelmi emlékhelyeket, mint az Apollo leszállóhelyek.