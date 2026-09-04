Életbe léptek Trump drónokra kivetett vámjai, ami sokak szerint nagyon rossz ötlet volt

Csütörtökön léptek hatályba a Trump-kormányzat által a külföldről importált drónokra kivetett vámok. A legnagyobb méretű és teljesítményű, külföldön gyártott, pilóta nélküli repülőgépeken akár 100 százalékos vám is lehet, míg a kisebb drónokat 25 százalékos vám terheli.

A szövetséges országokból származó termékek sem kapnak teljes mentességet, az Európai Unióból, Japánból, Dél-Koreából, Svájcból és Tajvanról származó drónok, drónalkatrészek esetében 15 százalék a vám, a brit gyártású drónoknál pedig 10.

A New York Times szerint a 100 százalékos vámtétel a 25 kilogrammnál nehezebb, illetve hőkamerával felszerelt drónokra vonatkozik, és ezek az eszközök mára a rendőrség és a tűzoltók számára is alapvető fontosságúak. Ezeket használják az erdőtüzek elleni védekezésben, valamint a kutató-mentő akciók során – és sokak szerint a vámok bevezetése annyira megnöveli az árakat, hogy a kisebb önkormányzatok nem fogják tudni megvásárolni a szükséges eszközöket.

A kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy azok az Egyesült Államok külföldi gyártóktól való függésének csökkentéséhez kellenek. Jelenleg egyetlen kínai gyártó, a sencseni székhelyű DJI gyártja a világ kereskedelmi forgalomban lévő drónjainak több mint 70 százalékát.

A Quartz cikke a személyes összefonódásokra hívja fel a figyelmet: Donald Trump elnök fiai, Eric Trump és Ifj. Donald Trump részvényesi, illetve testületi pozíciókat töltenek be a Dominari Holdingsnál, amely a floridai székhelyű Powerus dróngyártó befektetője. Az ifjabb Donald Trump tagja ezen kívül a vezető amerikai drónalkatrész-gyártó Unusual Machines tanácsadó testületének.

A kritikusok szerint az amerikai gyártók nem képesek pótolni azt a kínálati hiányt, amelyet a külföldi beszállítók kiesése okozna. Eközben még az is felmerült, hogy a kormányzat a hőkamerát vagy permetezőberendezést használó drónokat katonai kategóriájú felszerelésként sorolná át.

Az iparág szereplői szerint ez gyakorlatilag olyan drónok visszamenőleges betiltását jelentené, amelyeket több ezer vállalkozás és közbiztonsági szerv már használ.

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