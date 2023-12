Kétmillió autót hív vissza a Tesla Amerikában

Több mint két éve birkózik egymással az Egyesült Államok Közlekedésbiztonsági Hatósága (NHTSA) és Elon Musk villanyautó-cége, a Tesla, de most a küzdelem egy újabb szakasza zárult le: az autógyártó kétmillió kocsit hív vissza az Egyesült Államokban, miután a felügyelet szerint a jelenlegi Autopilot funkció „nem gondoskodik megfelelően” arról, hogy az autót valóban csak humán felügyelettel lehessen üzemeltetni.

A Tesla közleményben jelezte, hogy bár nem ért egyet az NHTSA kifogásaival, korlátozza az autók Autosteer funkcióját, bár ezt hivatalosan eddig sem lehetett volna emberi felügyelet nélkül használni.

Hiába nem volt szabad, különösebb akadálya sem volt: amennyiben a szoftver az alkalmazás feltételeit adottnak ítélte, semmi sem tartotta vissza a sofőrt attól, hogy bekapcsolja. A hivatal szerint az általa vizsgált időszakban az Autopilot hibájából körülbelül 1000 baleset történt az Egyesült Államokban.

Musk: Lesz ez még autonóm!

A döntés azért is lehet különösen fájó az autógyártónak, mert a cég excentrikus vezérigazgatója már a kezdet kezdete óta hangsúlyozza, hogy a Teslák előbb-utóbb teljesen önvezetővé válnak majd, addig is viszont extraként árulják az önvezető funkciókat: a fejlettebb Autopilot rendszerért plusz 6 ezer, a Full Self Driving modellekért az alapár felett 12 ezer dollárt kérnek még el.

A teljes autonómia felé vezető út viszonylag döcögős: az NHTSA először 2021-ben indított vizsgálatot a cég ellen, mert a most is kifogásolt Autopilot funkció nem vette figyelembe a mentők, rendőrök és tűzoltók megkülönböztető jelzéseit, és automatikusan nekik ütközött. A felügyelet szerint 2018 és 2020 között legalább 11 ilyen eset történhetett, ezt a hibát is szoftvisszahívással orvosolták.

Tavaly ismét ötvenezer Teslát kellett visszahívni, mert nem álltak meg a stoptáblánál, korábban pedig szintén az NHTSA nyomására az érintőképernyőn futtatható játékot tiltották le menet közben – a cég ebbe is beleegyezett, bár azt nyilatkozták, hogy azt eleve nem a sofőröknek szánták. Az eddigi problémák ellenére Musk a jelek szerint optimista maradt: szerinte ha végre eljutnak a teljesen autonóm önvezető autókig, illetve az önvezető robotokig, a Tesla a világ legértékesebb cégévé válik majd.