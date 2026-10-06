A csimpánzok kevesebbet lopnak a barátaiktól, mint az idegenektől

Bár mindig veszélyes antropmorfizálni az állatokat, korábbi kutatásokból már kiderült, hogy a csimpánzok és a bonobók bizonyos tekintetben hasonló viselkedést mutatnak, mint az ember – például képesek egymáson segíteni, tudnak előre gondolkodni és hosszú idő után is felismerik azokat a fajtársaikat, amelyekkel közelebbi kapcsolatban álltak. Egy friss kutatásban ismét a csimpánzbarátságot vizsgálták, csak most máshogy: a kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy mennyiben tér el a viselkedésük azokkal a társaikkal szemben, akivel a jelek szerint jó viszonyban vannak azoktól, akikkel semleges viszonyban állnak.

Ehhez először meg kellett állapítani, hogy mely csimpánzok esetén lehet baráti viszonyt (vagy ennek a csimpánzmegfelelőjét) emlegetni. Ehhez a korábbi kutatások eredményeire támaszkodtak: azokról az állatokról, akik gyakrabban kurkásszák egymást, többször segítenek egymásnak, és szívesebben osztják meg velük az élelmet is. Ezek után ennek a viselkedésnek a jeleit keresték az ugandai Ngamba-szigeti Csimpánzrezervátum lakói között.

Lopni loptak, de kevesebbszer

800 órányi megfigyelés után, amelynek során a kutatók a barátság jeleit keresték az állatok között, már fel tudták mérni a baráti viszonyokat – vagy éppen ezek hiányát. Ezután a megfigyelt 26 állatot párokba rendezték (barát-barát és barát-semleges) felosztásban, és két külön szobában helyezték el őket. Ezek után az áldozat szobájában ananászdarabokat helyeztek el, amelyeket a potenciális tettes egy zsinór meghúzásával ellophatott tőle.

Semleges viszony esetén az esetek 70 százalékában a csimpánz, ha tehette, ellopta az ananászt, de ha jóban volt az áldozattal, csak a 61 százalékukban döntött úgy, hogy akkor is megteszi. Bár ez nem tűnik soknak, a különbséget több párosításnál is megfigyelték: úgy tűnik, hogy a csimpánzok ugyan lopnak a barátaiktól is, de megfigyelhetően kevesebbet, és talán nem is olyan szívesen.

A kísérletben megvizsgálták azt is, hogy mit szól ehhez az egészhez az a csimpánz, akitől elvették az ananászát. Mint kiderült, a csimpánzokat jobban felzaklatja, ha a barátaik lopnak tőlük, mint ha idegenek, de a kezdeti méreg után gyorsan meg is nyugodnak. Semleges viszony esetén a méreg tovább kitartott, ami arra utal, hogy az állatok ellenségesebb gesztusnak érezték, ha egy idegen lop tőlük, mint amikor egy barátjuk.