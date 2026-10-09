Napokon belül eltűnhet Szlovénia egyik utolsó gleccsere

Napokon belül eltűnhetnek Szlovénia egyik utolsó gleccserének, a Triglav-gleccsernek az utolsó maradványai – derül ki a Reuters hétfői cikkéből, amiben exkluzív fotók is láthatók a gleccser utolsó, törmelék borította jégdarabjairól.

A 20. század közepén még 14 hektárt beborító Triglav-gleccser már valójában évek óta nem funkcionál gleccserként – a globális felmelegedésnek köszönhetően pedig mostanra csak néhány apró jégfolt maradt belőle, amik hamarosan eltűnhetnek.

A Triglav-gleccser maradványai 2024-ben (középen) Fotó: Camera Triglav Glacier

„Minden arra utal, hogy a legutolsó jégdarabok ténylegesen eltűnnek a következő napokban” – mondta Miha Pavšek, aki a Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia Kutatóközpontjának részeként működő Anton Melik Geográfiai Intézet kutatója.

A Triglav-gleccser 1954-ben Fotó: Antin Melik Geográfiai Intézet

A Triglav-gleccserre az előző télen átlag alatti hómennyiség hullott, ami szokatlanul hamar elolvadt, hosszabb ideig kitéve a maradék gleccserjeget a nyári hőségnek. „Még a védett, árnyékos fekvés sem tudta már megmenteni ezeknek a valódi gleccsereknek a maradványait” – mondta Pavšek.

Október 1-jén svájci gleccserkutatók éves jelentésükben azt közölték, hogy az alpesi ország gleccserei a csapadékhiányos tél és a nyári hőséghullámok következtében az elmúlt egy évben 5,5 százalékkal zsugorodtak – ami megközelíti a 2022-es rekordolvadás mértékét. Így az elmúlt öt évben a svájci gleccserek a teljes jégtömegük közel egyötödét elvesztették.

A svájci Rhône gleccser egy 2026. július 24-ei drónfelvételen Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

„2026 az egyik legextrémebb év lesz valaha a gleccserolvadás tekintetében” – írta augusztusban kérdésünkre Matthias Huss, a Zürichi Műszaki Egyetem (ETH Zürich) gleccserkutatója, a Fribourg-i Egyetem Földtudományi Tanszékének tudományos főmunkatársa, a svájci gleccsermonitorozó program (GLAMOS) vezetője.