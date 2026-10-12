A makrogazdasági stabilizáció mikroökonómiai alapjainak kidolgozásáért járt idén a közgazdasági Nobel-emlékdíj

A svéd jegybank (Riksbank) és az érintett Nobel-bizottság képviselői hétfőn bejelentették a 2026-os közgazdasági Nobel-emlékdíj kitüntetettjeit. A Nobel-bizottság idén Robert E. Hall és Michael Woodford munkáját ismerte el. A hivatalos indoklás szerint a Massachusetts Institute of Technology (MIT), illetve a Columbia Egyetem professzorai „olyan új makrogazdasági modelleket dolgoztak ki, amelyek jelentősen javították a hatékony stabilizációs politika megvalósítását. E modellek alapján a megfelelően időzített költségvetési és monetáris intézkedések mérsékelhetik a gazdasági csúcsok és mélypontok negatív következményeit”.

A laudáció szerint a gazdasági fejlődést a visszaesések és fellendülések váltakozása jellemzi. A gazdaság megfelelő időben történő élénkítése vagy fékezése stabilitást teremthet, és lehetővé teszi a elhúzódó recesszió vagy az elszabaduló infláció elkerülését. Az idén 83 éves Hall és a 71 éves Woodford kutatásai paradigmaváltást hoztak a stabilizációs politikában. Az általuk kidolgozott új-keynesiánus modellek teszik lehetővé annak magyarázatát és számszerűsítését, hogy a stabilizációs politika miként hat a gazdasági ciklusokra; e modelleket ma már világszerte alkalmazzák a központi bankok és a pénzügyminisztériumok.

Robert E. Hall és Michael Woodford a 2026-os közgazdasági Nobel-emlékdíj nyertesei Fotó: nobelprize.org

Amióta John Maynard Keynes közgazdász közel egy évszázaddal ezelőtt közzétette elméleteit, a stabilizációs politika kulcsfontosságú szerepet játszik ezen ingadozások kezelésében – olvasható a hivatalos sajtóközleményben. Az 1970-es évek olajválságai idején azonban kiderült, hogy a keynes-i modellek nem csak a munkanélküliséget nem csökkentették, de elszabaduló inflációhoz is vezettek. A nyugati világban egy évtizeden át tartott az alacsony növekedés, a magas munkanélküliség és a magas infláció időszaka. Sokan úgy vélték, hogy a stabilizációs politika több kárt okozott, mint hasznot, ezért fel kellene hagyni az alkalmazásával.

Hall és Woodford azzal érdemelte ki az idei közgazdaságtani díjat, hogy bemutatták, miként lehet átalakítani a gazdasági modelleket a stabilizációs politika megújításának érdekében. Modelljeiket a makrogazdasági változók – például az infláció, a termelés és a fogyasztás – közötti statisztikai összefüggések helyett mikroökonómiai alapokra helyezték, így lehetővé tették annak megértését, hogy az egyes háztartások és a vállalkozások viselkedése miként hat a teljes gazdaságra.

Robert E. Hall Fotó: brattle.com

„A díjazottak munkássága stabil elméleti alapot biztosít azokhoz a modellekhez, amelyeket ma világszerte alkalmaznak a központi bankok és a kormányok. Segítségükkel felkészültebben kezelhetjük a gazdaságot érő sokkhatásokat, például az energiaválságokat vagy a háztartások fogyasztásában bekövetkező hirtelen változásokat” – indokolta a döntést John Hassler, a stockholmi Svéd Királyi Tudományos Akadémia közgazdasági díjról döntő bizottságának elnöke.

Michael Woodford Fotó: ayafintech.network

2025-ben „a technológiai fejlődésen keresztül megvalósuló fenntartható növekedés előfeltételeinek azonosításáért” az amerikai-izraeli Joel Mokyr, „a teremtő (vagy kreatív) romboláson keresztül megvalósuló fenntartható növekedés elméletéért” pedig a francia Pihilippe Aghion és a kanadai Peter Howitt nyerte el megosztva az emlékdíjat. Egy évvel korábban szintén hárman érdemelték ki az elismerést: a társadalmi intézmények és az adott ország jóléte közötti összefüggések vizsgálatáért az amerikai James Robinson, Daron Acemoglu és Simon Johnson kapta a közgazdasági Nobelt.

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