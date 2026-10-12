Új elnökkel indul a HUN-REN akadémiai átszervezése

Október 21-i hatállyal megszűnik a Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) eddigi elnökének megbízatása, Gulyás Balázs ezzel egyidejűleg a szervezet Irányító Testületéből (IT) is távozik. Jakab Roland vezérigazgató ugyancsak közös megegyezéssel ugyanezzel a dátummal fejezi be vezetői tevékenységét – áll a HUN-REN hétfői közleményében. A kormányzat javaslatára a kutatási hálózatot irányító grémium Stipsicz Andrást, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet eddigi főigazgatóját nevezte ki a HUN-REN új elnökévé.

Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke és Bódis László, a KIM innovációért felelős helyettes államtitkára 2025. szeptember 2-án Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Megírtuk, hogy szeptember közepén Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter kérte fel a matematikust az elnöki pozícióra, amelyet azonban a matematikus ideiglenes tölt csak be, egészen addig, amíg le nem zajlik a szervezet legújabb, immár a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) intézményi keretei között levezényelt átalakítása.

Stipsicz András Fotó: MTA.hu / Szigeti Tamás

A tervek szerint a korábban az MTA-tól viharos körülmények között elcsatolt 18 intézet külön vezetőtestület irányításával működik majd, egységes hálózatként. A testületbe négy helyről delegálnak tagokat: az MTA-ból, a kutatóhálózatból, a kormányból és az érdekképviseletek felől. Az így létrejövő hálózat sajátos jogállású jogi személy lesz, vagyis nem közvetlen költségvetési intézmény, de nem is a jelenlegi modell szerint működik majd.