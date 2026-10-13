Magyarországon a második legalacsonyabb a doktoranduszok díjazása egy európai összehasonlításban

Ukrajna után Magyarországon a legalacsonyabb a doktoranduszoknak járó díjazás abban az európai összehasonlításban, amiről hétfőn számolt be a Nature hírportálja.

A Doktoranduszok és Fiatal Kutatók Európai Tanácsa (Eurodoc) által szeptemberben közölt jelentés 26 európai országban vizsgálta 2024-2025 között az elsőéves doktoranduszok keresetét. Magyarországon a doktoranduszi ösztöndíj 2025-ben 1 680 000 forint volt (4615 euró).

Ez nemcsak nyugat-európai mércével mérve nagyon alacsony, hanem jelentősen elmarad más közép- és kelet-európai országok ösztöndíjainak mértékétől is – ebben az összehasonlításban nálunk csak a több mint négy éve háborúban álló Ukrajnában alacsonyabbak a doktoranduszi ösztöndíjak (824 000 forint, 2263 euró).

Grafika: Qubit

Tavaly az éves doktoranduszi ösztöndíj közel duplája volt a magyarországinak Bulgáriában (3 018 000 forint, 8283 euró) és Romániában (3 079 000 forint, 8448 euró), míg Szlovákiában háromszor (4 801 000 forint, 13 170 euró) magasabb. Két nyugati szomszédunknál a doktoranduszok munkaviszony alapú fizetést kapnak, ami az ösztöndíjjal szemben adóköteles: Szlovéniában évente bruttó 10 196 000 forintot (27 991 euró), Ausztriában pedig bruttó 16 240 000 forintot (44 580 euró) keresnek.

„Az európai díjazást összehasonlító adatok gyűjtése közismerten nehéz – mondta Bencze Norbert, a jelentés egyik szerzője és a pályakezdő kutatókat Európa-szerte képviselő, brüsszeli székhelyű Eurodoc elnöke. – Az a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet az egyenlőtlenségekre, és hogy bátorítsuk a további adatgyűjtést”.

A doktoranduszok díjazását Bencze szerint nehéz összevetni különböző országok között, és nemcsak a megélhetési költségek eltérése miatt. Egyes országokban a doktoranduszok munkaviszonyban állnak, és az abból származó jövedelem után adózniuk kell, viszont plusz juttatásokra is jogosultak lehetnek. Máshol ösztöndíjat kapnak, ami általában adómentes, de nem feltétlenül járnak mellé más juttatások. És vannak vegyes konstrukciójú rendszerek is.

Horváth Péter, a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikáért és innovációért felelős államtitkára egy szeptemberi sajtóbeszélgetésen a Qubit kérdésére azt mondta, hogy jelentősen növelni szeretnék a havi 140-180 ezer forintos magyarországi PhD-ösztöndíjakat, aminek megvalósításán dolgoznak az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériummal.

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