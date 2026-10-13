Tanács Zoltán: Az emberi tudomány történetének egyik legnagyobb fordulópontjához érkeztünk

„Az emberi tudomány történetének egyik legnagyobb fordulópontjához érkeztünk” – írta Tanács Zoltán, Magyarország tudományos és technológiai minisztere a Facebookon kedden, az OpenAI által múlt héten közzétett matematikai áttörésekre reagálva, amikről a Qubiten is beszámoltunk. A miniszter szerint véget érhet az a korszak, amikor természetesnek tekinthettük, hogy az új tudományos felfedezések kizárólag az emberi elméből születnek.

A ChatGPT-t kifejlesztő OpenAI október 6-án 722 új matematikai tanulmányt publikált a GitHubon, amiket egy belső felhasználású AI-modelljük készített. A legnagyobb visszhangot a kvázi-Riemann-hipotézis bizonyítása kapta, de a modell például bizonyította Erdős Pál számtani sorozatokra vonatkozó sejtését is. „Nyilvánvalóan ez a matematika történetének legjelentősebb pillanata” – írta aznap Levent Alpöge, a rivális Anthropic matematikusa.

Egy hónappal korábban, szeptember 8-án az OpenAI a millenniumi díjproblémák egyikének, a Navier–Stokes-egyenletek létezési és simasági problémájának megoldását tette közzé – amihez egy 10 ezer AI-ágensből álló ágensrajt használtak. Ennek és korábbi eredményeknek az apropóján nemrég két matematikussal, Varga Dániellel és Dúcz Ákossal beszélgettünk arról, hogy miként forgatja fel a mesterséges intelligencia a matematikusok világát.

Tanács meggyőződése, hogy az ember ettől még nem válik feleslegessé a tudományban, a kutatók szerepe azonban alapvetően átalakul: az lesz a meghatározó, hogy ki képes feltenni a megfelelő kérdéseket, megérteni az eredményeket, azokat ellenőrizni és felelősen felhasználni. „A humán kontroll megtartása alapvető fontosságú” – írta a miniszter.

A miniszter szerint a mesterséges intelligencia alkalmazása óriási felelősséggel jár, de történelmi lehetőséget jelent Magyarországnak: olyan tudományos és innovációs képességeket tesz elérhetővé egy kisebb országnak is, amik korábban csak a világ vezető intézményeiben álltak rendelkezésre.

Az AI-korszak előnyeinek kihasználása érdekében a kormány 500 millió euróval járul majd hozzá az európai AI Gigafactory programhoz, jelentős pénzt terveznek fordítani a magyarországi szuperszámítógépes infrastruktúra fejlesztésére, szuverén magyar AI-megoldásokat fejleszt a közigazgatás, a kutatás és a gazdaság számára, valamint javítja az AI-kompetenciákat.

„A mesterséges intelligencia arra kényszerít bennünket, hogy újragondoljuk, mi az ember szerepe a tudományban, a gazdaságban és végső soron a jövőben. És ebben a jövőben Magyarországnak nem követőnek, hanem alakítónak kell lennie” – írta a miniszter.

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