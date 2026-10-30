Víz nyomait rejti a valaha megtalált egyik legősibb marsi meteorit

Folyékony víz nyomait hordozza az eddig felfedezett egyik legősibb Marsról származó meteorit, amit 2022-ben találtak meg a Szaharában. A Teghaza 001 nevű meteorit, amit egy kutató a Mars rosette-i kövének nevezett több mint 4,1 milliárd éves, és vizsgálata megerősíti, hogy az ősi Mars a mostaninál sokkal jobban hasonlított a Földre.

„Csak akkor jöttünk rá, hogy ez a meteorit mennyire egyedülálló, amikor közelről kezdtük vizsgálni – mondta Yang Liu, az amerikai űrügynökség (NASA) JPL kutatóközpontjának geológusa. – A tanulmányunk egyik bírálója a Mars rosette-i kövének nevezte”.

A 800 grammos meteoritot arról a Mali északi részén található sósíkságról nevezték el, ahol megtalálták. A Teghaza 001-et a mélységi magmás kőzetek közé tartozó gabbrós diorit alkotja, ami a NASA szerint ritka pillanatképet ad a Mars ősi kérgéről és annak kialakulásáról. A meteorit jellegzetes ásványi összetétele több olyan régióéval is passzol, amiket kutatók a Mars Reconnaissance Orbiter keringőegységgel azonosítottak a bolygó kráterekkel borított déli felföldjén. „Ez első darabunk a marsi kéregből, ami a Mars egy olyan részéről származik, ahonnan korábban soha nem volt mintánk” – mondta Lee Saper, a tanulmány egyik társszerzője.

A Teghaza 001 meteorit egy szelete, ami lehetővé tette ásványi és kémiai összetételének vizsgálatát Fotó: NASA/JPL-Caltech

Liu és kollégái a meteoritban vizes környezetben átalakult ásványokat találtak. A Science folyóiratban csütörtökön közölt tanulmányuk szerint ez arra utal, hogy a követ folyadék járta át a Marson. „Több, egymástól független bizonyíték is arra utal a Teghaza 001-ben, hogy a Mars felszínén víz folyt több mint 4,1 milliárd éve. Ezt tükrözik a foszfátok hidrogénizotópjai, valamint az ásványok és az egész kőzet oxigénizotópjai” – mondta Liu a Reuters-nek.

Egy 2024-es áttekintő tanulmány, amit akkor részletesen bemutattunk, arra jutott, hogy a Mars történetében kétmilliárd éven át előfordultak olyan időszakok, amikor sok víz folyt a felszínen. A bolygó felszínén jelenleg érdemben nem fordul elő az élethez nélkülözhetetlen folyékony víz.

„A marsi meteoritok adják az egyetlen Marsról származó mintáinkat. Ezekre épül a Mars korai formálódásáról és rétegeinek kialakulásáról meglévő tudásunk, és lehetővé teszik annak laboratóriumi vizsgálatát, hogy az ősi Marson lehettek-e életre alkalmas körülmények” – mondta Liu.