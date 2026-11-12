Az Egyesült Királyság a világon elsőként nevezett ki klímabiztonsági különmegbízottat

Andy Burnham, brit miniszterelnök csütörtökön a COP31 nemzetközi klímacsúcson elmondta, hogy „az éghajlat nemzetbiztonsági kérdés”, ezért a világon elsőként nevezett ki klímabiztonsági különmegbízottat, Dame Madeleine Alessandri személyében – írja az AP News. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) által évente megrendezett, idén a törökországi Antalyában tartott eseményen az Egyesült Királyságot és Európa több régióját is sújtó egyre súlyosabb hőhullámok és aszályos időszakok hatásaira hívta fel a figyelmet Burnham, aki a G7 országok vezetői közül egyedüliként vett részt a csúcstalálkozón.

Alessandri feladata lesz a brit nemzetközi kapcsolatok megerősítése, illetve a klímaváltozás okozta természeti katasztrófák nemzetbiztonsági kérdésként történő kezelése. Alessandri a sajtónak azt nyilatkozta, hogy az országok közötti együttműködésekben a legfontosabb feladata, hogy „elmélyítsük az éghajlati fenyegetésekkel kapcsolatos ismereteinket, növeljük az ellenálló képességet, és biztosítsuk, hogy jobban felkészüljünk az előttünk álló kihívásokra”. Bár az Egyesült Királyságnak van klímaügyekért felelős minisztere, Katie White személyében, Cosima Cassel, az E3G klímapolitikai agytröszt szakértője az AFP-nek elmondta, hogy a mostani kinevezés az első olyan feladatkör, ami kifejezetten a klímabiztonságra összpontosít.

A csúcstalálkozón Alix Sebastien Pillay, az Indiai-óceánban található 115 szigetből álló Seychelle-szigetek alelnöke a brit miniszterelnökhöz hasonlóan a klímaválság egyre aggasztóbb következményeire hívta fel a figyelmet. Pillay szerint bár a Seychelle-szigetek kevéssé járulnak hozzá a globális felmelegedés fokozódásához, a klímaváltozás okozta viharok és árvizek következtében több millió dolláros károkat szenvedtek el. A COP31-en november 9. és 20. között több mint 190 ország állam- és kormányfői, miniszterei és döntéshozói a klímacélok teljesítésének stratégiáiról tárgyalnak.