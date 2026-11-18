A Pánamerikai Egészségügyi Szervezet (PAHO) kedden bejelentette, hogy az Egyesült Államoktól visszavonja a 2000-ben megszerzett kanyarómentes státuszt, ugyanis a kanyaró több mint egy éve folyamatosan terjed az országban. Ugyanakkor ez az állapot nemcsak azt jelenti, hogy az USA elvesztette az egyik fontos közegészségügyi minősítését, hanem azt is, „hogy a vírus hosszú ideje terjed, és ezzel a családokat és a közösségeket egy megelőzhető betegség, kórházi kezelés és halál kockázatának teszi ki” – idézi Jarbas Barbosat, a PAHO igazgatóját az NBC News. A szervezet múlt héten négy napig a jelenlegi kanyaróhelyzet súlyosságáról tárgyalt Washingtonban: a tanácskozás eredményeképp a szakemberek azt is megállapították, hogy Mexikó és Bolívia is elvesztette a kanyaró elleni küzdelmet.

A PAHO nyolc közegészségügyi szakértőből álló bizottsága értékelte a kizárólag az USA-ban regisztrált kanyaróesetek genetikai adatait, hogy kiderítsék, hogy az amerikai államokban bekövetkezett járványkitörések összefüggnek-e egymással. Az USA-ban idén több mint 5 400 kanyaró esetet regisztráltak, ami több mint kétszerese a tavalyi számnak, és 1991 óta a legmagasabb érték: ráadásul az egészségügyi hatóságok adatai szerint tíz érintett bele is halt a betegségbe. Ezek a statisztikák azt jelentik, hogy „az Egyesült Államokban rendkívüli mértékű kanyaróprobléma áll fenn. Az elmúlt 18 hónapban több kanyaróesetet regisztráltunk, mint az előző 25 év összesen” – mondta Noel Brewer, a Chapel Hill-i Észak-Karolinai Egyetem közegészségügyi professzora az NBC News-nak.

Míg az előző amerikai kormányok idején a Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) rendszeresen felhívta a figyelmet a kanyaró elleni oltások fontosságára, és a 2019–2020-as tanévben az óvodások körében az átoltottság 95 százalékos volt, mostanra a megyék és a közigazgatási területek 75 százalékában ez az arány nem éri el a járványok megelőzéséhez szükséges 95 százalékos küszöbértéket. Kedden a CDC az egészségügyi partnereivel közösen kiadott nyilatkozatában arra hívta fel a figyelmet, hogy a kanyaró elleni MMR-oltásokat széles körben elérhetővé teszik, ösztönözni fogják a használatát, illetve támogatják a nemzeti járványügyi adatmegosztás rendszerét is.

A történtekre Robert F. Kennedy Jr., az Egyesült Államok egészségügyi minisztere is reagált az X-en: szerinte a covidjárvány következményeképp sikkadtak el a gyerekoltási programok, most azonban „arra törekszünk, hogy megszüntessük az oltási hiányosságokat és helyreállítsuk a lakosság bizalmát. Őszintén fogunk válaszolni a családok kérdéseire az oltások előnyeiről és kockázatairól, és együttműködünk megbízható egészségügyi szolgáltatókkal és közösségi vezetőkkel a kanyaró megelőzése, terjedésének korlátozása és a megfelelő időben történő kezelés támogatása érdekében” – írta keddi posztjában. A súlyos helyzet kialakulásához hozzájárult, hogy Donald Trump, az USA elnöke és Kennedy rendszeresen szkeptikusan nyilatkoztak az oltásokról, ráadásul Trump augusztusban tévesen azt is sugallta, hogy a kombinált kanyaróoltás „meglehetősen halálos” lehet.

Kapcsolódó cikkek: