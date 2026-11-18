Olyan mRNS-alapú készítményt teszteltek a kutatók, ami az orron keresztül (intranazálisan) az agyba juttatva az Alzheimer-kór hatékony kezelésére is alkalmas lehet – írja egy, az Advanced Science tudományos folyóiratban megjelent friss tanulmány. Korábbi kutatások már foglalkoztak azzal, hogy hogyan lehetséges bizonyos vegyületek agyba juttatása a vér-agy gát megkerülésével, invazív módszerek nélkül. Ilyen módon a terápiás fehérjék agyba juttatásával az életkorral összefüggő neurodegeneratív betegségek is kezelhetővé válnának.

A kutatáshoz a Sydney-i Egyetem kutatócsoportja lipid nanorészecskékbe csomagolt mRNS-t juttatott be egerek szervezetébe orrcseppek formájában. Az mRNS-alapú terápiák például a covidjárvány idején már bizonyították hatékonyságukat, amikor az egészségügyi szervezetek mRNS-lipid nanorészecske (LNP) alapú vakcinákat is alkalmaztak az immunizáláshoz. A jelenlegi kutatásban az mRNS olyan utasításokat tartalmazott, amelyek a sejteket agyi eredetű neurotróf faktor (BDNF) előállítására serkentették, ugyanis ez a létfontosságú fehérje garantálja az idegsejtek túlélését és egészséges működését.

A kutatók a vizsgálatokhoz két csoportra osztottak kísérleti egereket: az egyik csoportban lévő állatok orron keresztül mRNS-alapú készítményt kapott, míg a kontroll csoportban az azonos életkorú – szintén 18 hónapos, idősnek számító – egerek nem kaptak semmilyen szert. Greg Neely, a Sydney-i Egyetem genetikusa a Science Alertnek elmondta, hogy „az idős egereknél jelentős javulást tapasztaltunk a tanulási és memóriafunkciók terén; az állatok kognitív képességei visszatértek a fiatal kori csúcsszintre”. Az eddigi kezelések bár sikeresen csökkentették az Alzheimer-kórral járó amiloid-lerakódásokat (oldhatatlan fehérjerostok lerakódását), az új intranazális eljárás a kognitív funkciók helyreállítását „az idegsejtek egészségének, túlélésének és kapcsolatrendszerének támogatásával” érné el – idézi a lap Neelyt.

Kapcsolódó cikkek: