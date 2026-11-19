Világszerte, helyi idő szerint éjfélkor jelent meg a Grand Theft Auto VI (GTA 6) számítógépes játék, amelyre tizenhárom évet vártak a rajongók. A játék hatodik kiadását PlayStation 5 és Xbox Series X konzolokra jelentették meg, a játék színtere Vice City, egy képzeletbeli Miami, Leonida államban, amely Florida fantáziabeli megfelelője. A játékot fejlesztő Rockstar Games közlése alapján Leonida, illetve Vice City az eddigi legrészletesebben megoldott játékviláguk, benne számos olyan helyszínnel és elemmel, amelyet a valóságos Florida ihletett.

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A történet két főszereplő, Lucia Caminos és Jason Duval köré épül, a páros bűnözői hálózatokba keveredik, miközben csupán jobb életet próbálnak teremteni maguknak. A GTA-játékokat gyakran éri kritika a túlzott erőszak, valamint a bűncselekmények és a drogfogyasztás kvázi dicsőítése miatt, a New York Times kritikusa, Yussef Cole azonban többek között azt emeli ki, hogy a GTA 6 „túllépett az autóbaleseteken és fegyveres rablásokon”, hiszen ebben a játékban minden tettnek következményei vannak.

Az Ars Technica a kritikájában így fogalmaz: „Az újragondolt és kibővített Vice City továbbra is az a monumentális, szabadszájú és szatirikus bűnözői játszótér, amelyet a 3D-s Grand Theft Auto-játékok 25 éve alatt megszokhattunk. Olyan telített, részletgazdag, technológiailag lenyűgöző és kidolgozott, mint amilyet egy állítólag egymilliárd dolláros költségvetésből készülő produkciótól elvárhatunk."

A zene a GTA-nak ebben az új verziójában is nagy szerephez jut, a GTA 6 eredeti zenéjét a francia elektro-duó, a Justice készítette, a játékban olyan előadók számai szólnak, mint a Tame Impala, Lana Del Rey, a PinkPantheress, SZA, Bad Bunny, Dua Lipa, vagy Keith Richards – a Redditen a GTA-rajongók egyből listázni is kezdték az előadókat és a számokat. Mint ahogy gameplay videók is azonnal megjelentek.

Az internetszolgáltatók sok helyen már előre készültek az éjféli internetforgalom jelentős megugrására, hiszen a játék mérete 212 gigabájt. Elsőként az új-zélandi rajongók találkozhattak a játékkal, ott ez az adatmennyiség meghaladja egy átlagos háztartás egyhavi internetforgalmának negyedét. A Sony szerda délután megerősítette, hogy jelentős fennakadás történt a PlayStation Network (PSN) szolgáltatásában, mindössze néhány órával azelőtt, hogy játék elérhetővé vált volna. A szolgáltatáskieséseket követő Downdetector szerda délutánig 1228 felhasználói bejelentést regisztrált a leállásról.

A Guardian egy 26 éves ausztrál gamert idéz: „Azonnal belevetettem magam. Olyan érzés volt, mint gyerekként karácsony reggelén. Ez egy élettel teli, lélegző világ, sokkal valóságosabbnak és kézzelfoghatóbbnak hat, mint a legtöbb videojáték – osztja élményeit a Pat nevű ausztrál rajongó. – Egyszerűen nem találtam a szavakat, amikor megpróbáltam elmagyarázni a barátnőmnek, hogy mennyire jelentős ez az egész.”

Fotó: SEBASTIAN ELIAS UTH/Ritzau Scanpix via AFP

A brit lap szerint a GTA 6 megjelenését követő néhány órában közzétett kritikák egyöntetűen elismerőek. Máris a Metacritic minden idők legjobb videojátékait rangsoroló listájának élére ugrott, megelőzve az 1998-as The Legend of Zelda: Ocarina of Time című játékot, a GTA 6 eddig példátlan 99/100-as értékelést ért el. Az IGN videojátékos szakportál szerint egyenesen, „hihetetlen” és „kihagyhatatlan” a GTA 6.

A Deutsche Welle arról számol be, hogy a játékot fejlesztő Rockstar Games anyavállalata, a Take-Two Interactive részvényeinek árfolyama több mint nyolc százalékkal emelkedett a játék megjelenése előtti napon.

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