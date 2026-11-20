Az Anthropic egyik matematikusa azt állítja, hogy mesterséges intelligencia segítségével bizonyította a Riemann-sejtést, a matematika egyik legnehezebb megoldatlan problémáját – írta pénteken a New Scientist.

A prímszámok eloszlásával foglalkozó Riemann-sejtést Bernhard Riemann német matematikus fogalmazta meg 167 évvel ezelőtt. A Riemann-sejtés egyike a Clay Matematikai Intézet hét millenniumi díjas problémájának.

„Azt hiszem, hogy a Claude-dal együtt dolgozva felfedeztem a Riemann-sejtés bizonyítását”

– írta Levent Alpöge pénteken közzétett beszámolójában.

A matematikus szerint a módszer kiterjeszthető, és megoldja az általánosított Riemann-sejtést, valamint várakozásai szerint a kiterjesztett Riemann-sejtést is. Alpöge a bizonyítás Lean nyelven írt változatát tette közzé, amit számítógépekkel független kutatók is ellenőrizhetnek. A bizonyítás helyességét egyelőre más szakemberek nem erősítették meg.

Az OpenAI szeptemberben jelentette be, hogy egy belső használatú modelljük megoldotta a Navier-Stokes egyenletek problémáját, ami szintén a millenniumi díjas problémák közé tartozik. Arról, hogy az utóbbi egy évben miként vezetett el a nagy érvelő modellek rohamos fejlődése egyre nehezebb matematikai problémák megoldásához, az AI Híradó szeptember végi adásában beszéltünk: