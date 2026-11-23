„Az óceánok »kémiai légzése« sokkal változatosabb és dinamikusabb, mint korábban gondoltuk” – állítják a Nature Communications folyóiratban hétfőn megjelent tanulmány szerzői. A Koppenhágai Egyetem Biológiai Tanszékének ökológusai által vezetett nemzetközi kutatócsoport 2024 nyarán 51 napon át vizsgálta a légkör és a tenger kölcsönhatásait a dél-finnországi Utö-szigeten.

A Balti-tenger az Üto-szigetről nézve Fotó: Thomas Holst

Az ausztrál Connect Sci tudományos portálon megjelent ismertető szerint megfigyelések kiterjedtek a szénalapú „szagmolekulák”, vagyis a szobahőmérsékleten gáz halmazállapotú illékony szerves vegyületek (angol betűszóval: VOC) keveredési arányaira és a levegő–tenger közötti közvetlen „anyagcseréjére”, valamint az időjárási, vízkémiai és -hőmérsékleti, illetve fitoplankton-adatokra. A természetes eredetű (biogén) VOC-források a növények – amelyek e vegyületek kibocsátásával kommunikálnak –, az állatok, így még az emberek is.

A kutatók a megtalált 73-féle VOC közül 48-at kémiailag is azonosítottak. Ezek között voltak olyan kéntartalmú vegyületek, mint a tenger jellegzetes illatában meghatározó dimetil-szulfid (DMS) és a metántiol, valamint a hangya- és ecetsav vagy az aceton. Eredményeik rámutattak, hogy az évszakos változások jelentős hatással vannak arra, milyen gázok kerülnek az óceánból a légkörbe. Például, ahogy a nyárból őszbe való átmenet során a víz lehűlt és intenzívebbé vált a keveredése, a kékalga néven ismert cianobaktériumok mennyisége csökkent, a DMS-kibocsátás pedig szinte nullára esett vissza. A kutatók meglepő összefüggést találtak a nyár végi cianobaktérium-virágzások és a légkörbe kerülő, jól ismert kéntartalmú gáz, a dimetil-szulfid mennyisége között. Szerintük mivel a globális felmelegedés várhatóan gyakoribbá és tartósabbá teszi az algavirágzásokat, ez megváltoztathatja azt is, hogy az óceán mennyi DMS-t bocsát ki.

Ami azért sem lényegtelen, mert a dimetil-szulfid a felhőképződésben kulcsszerepet betöltő kondenzációs magok legfőbb természetes forrása. Ismert, hogy a légkör magasabb kondenzációsmag-koncentrációja esetén képződő felhők több vízcseppet tartalmaznak, és nagyobb mértékben verik vissza a napsugárzást, így jelentősebben képesek ellensúlyozni a globális felmelegedést erősítő üvegházhatását.

Forrás: Wikimedia Commons / USGS

A kutatók szerint a tengeri ökoszisztémák és a légkör közötti gázcsere mechanizmusainak megértése ezért sem elhanyagolható. Főképp akkor, ha tudjuk, hogy a tengeri ökoszisztémák világszerte megváltozó működése az óceán és a légkör közötti gázcserét is átalakítja. Amit, egyáltalán nem mellesleg eddig az éghajlati modellek nem vettek figyelembe.