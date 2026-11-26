Az amerikai Smithsonian közgyűjteményi központ félti a függetlenségét, miután olyan fotók láttak napvilágot, amelyeken látszódnak a Trump-kormány intézményátalakító terveinek részletei, számol be az Art Newspaper. A képek egy zsúfolt metrószerelvényen készültek, ahol a Trump-adminisztrációhoz tartozó egyik személy, a laptopján egy olyan dokumentumon dolgozik, amelyben a Smithsonian átalakítására vonatkozó elképzelések listája is szerepel. A fotókat november 23-án hozta nyilvánosságra a ProPublica.

A Smithsonian Institution egy intézményi komplexum, amelynek múzeumai és intézményei évente 15-30 millió látogatót fogadnak, ingyenesen. Az intézményi központ Washingtonban, Virgina államban és New Yorkban 21 múzeumot működtet.

A Trump-kormányzat emberének to-do-listje egy zsúfolt metrón, a dokumentumban látszanak a közintézményi átalakítások tervei, lépései Forrás: Propublica



A Smithsonian most leköszönő vezetője, Lonnie G. Bunch a kiszivárgott fotók láttán levelet írt a munkatársaknak. „A lista tervezett célja nem világos” – írta Bunch a dokumentumról, amelyet valaki a metrón, a laptopján szerkesztett október végén. „Ami azonban továbbra is egyértelmű: a Smithsonian független intézmény, amelynek felelőssége és kiváltsága, hogy tudományos munkája és oktatási programjai révén hiteles információkat közvetítsen látogatók milliói számára.”



A 25 pontos to-do-list elsősorban a nehéz helyzetben lévő National Museum of American Historyra (Amerikai Történeti Múzeum) fókuszál, amely az USA történelmének átértelmezésére irányuló fehér házi törekvések egyik fő célpontja. A listán többek között a múzeum igazgatójának, valamint további tizenkét vezetőnek és kurátornak az elbocsátása szerepelt. Emellett egy új, állandó kiállítás létrehozását is tervezték, amely a „nyugati civilizáció örökségével” foglalkozna. A múzeumhoz kapcsolódó online tananyagot pedig úgy alakították volna át, hogy „az oktatási anyagokat az ideológia helyett a hazafisághoz igazítsa”.

A terv ezen kívül a „woke” szervezeteknek, például az American Alliance of Museums (Amerikai Múzeumi Szövetség) számára nyújtott támogatások felülvizsgálatát is előirányozta.

Mivel a dokumentum még az időközi választások előtt készült, nem világos, hogy a Smithsonian átalakítására vonatkozó terv továbbra is napirenden van-e. A Kongresszus demokrata képviselői azonban már jelezték, hogy készek fellépni az ügyben.

Donald Trump második elnöki ciklusának kezdete óta folyamatosan támadja a Smithsoniant, célja, hogy az intézmény működését saját politikai programjához igazítsa. Tavaly megpróbálta elmozdítani a National Portrait Gallery igazgatóját, Kim Sajetet, arra hivatkozva, hogy támogatta a sokszínűséget, az egyenlőséget és a befogadást előmozdító (DEI) programokat. Júliusban a National Museum of American History igazgatóját, Anthea M. Hartigot idézték a Kongresszus elé, ahol republikánus képviselők vonták kérdőre. Erre azután került sor, hogy a Fehér Ház egyik jelentése szerint a múzeum nem képvisel kellően „büszke hazafias szemléletet”, vezetése pedig „leértékelte és háttérbe szorította a fehér embereket, a férfiakat, a keresztényeket és az amerikaiakat”.

Néhány nappal később Trump elrendelte, hogy a múzeum előtt figyelmeztető táblákat helyezzenek el, amelyek az intézményben tapasztalható „ideológiai befolyásolásra” és „pontatlan információkra” hívják fel a látogatók figyelmét. A táblákat azonban mindmáig nem helyezték ki.

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