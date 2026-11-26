Nyilvánosságra hozták az első felvételeket arról az aszteroidáról, amelynek a NASA szándékosan nekivezette DART űrszondáját, hogy tesztelje a bolygóvédelmi képességeket. Stadionnyi méretű keletkezett a Dimorphos nevű aszteroidán és a pályájáról is sikerült letéríteni – ismerteti az Independent.



Az ütközés eltervezett volt, a Föld védelmének tesztelésére hajtottak végre. Tudósok azt vizsgálták, lehetséges-e eltéríteni egy olyan égitestet, amely a Föld felé tartana.

Forrás: ESA

Négy éve decemberben tudósok a Dimorphosnak irányították a NASA DART nevű űrszondáját. A kísérlet célja annak vizsgálata volt, hogy egy Föld felé tartó aszteroida pályája eltéríthető-e, ha bolygónkat becsapódás fenyegetné. Az űrszondának sikerült megváltoztatnia az aszteroida keringési pályáját, és az Európai Űrügynökség (ESA) azóta elindította a Hera nevű űrszondáját is, hogy felmérje az ütközés okozta károkat. A Dimorphos egy nagyobb, Didymos nevű aszteroida körül kering, az ESA szerint a két aszteroidát több száz sziklatömb veszi körül.

Forrás: ESA

Az eredeti kísérlet során a DART űrszonda óránként mintegy 22 ezer kilométeres sebességgel csapódott a Dimorphosba. Az 150 méter átmérőjű égitest mögött az ütközést követően közel 10 ezer kilométer hosszú törmelékfelhő alakult ki. Az ütközés előtt a kisebb aszteroidának 11 óra 55 percre volt szüksége ahhoz, hogy megkerülje a nagyobbat, ez az ütközést követően mintegy 33 perccel csökkent.

A projektben részt vevő tudósok a bolygóvédelem jelentőségét hangsúlyozták, amikor a berlini Természettudományi Múzeumban bemutatták az új felvételeket.



„A NASA DART-küldetése bebizonyította, hogy képesek vagyunk megváltoztatni egy aszteroida keringési pályáját. A Hera-küldetés most azt tárja fel, hogy pontosan mi történt magával az égitesttel. A két küldetés eredményeinek egyesítésével az emberiség döntő lépést tesz afelé, hogy az aszteroidák eltérítése megbízható eszközzé váljon bolygónk védelmében” – mondta Ian Carnelli, a Hera program vezetője a képek bemutatásakor. Azt is mondta, hogy az emberiség történetében most először sikerült igazolni, hogy miként előzhetünk meg egy olyan becsapódást, mint ami valamikor megváltoztatta a földi életet.



A tervek szerint decemberben az űrszonda mintegy 13 kilométeres távolságra közelíti meg az aszteroidákat, és fokozatosan egyre nagyobb felbontású felvételeket készít róluk. Ezt követően 2027 januárjában két apró CubeSatot bocsát útjára, amelyek még közelebb mennek az égitestekhez.

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