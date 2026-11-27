Borús jövő elé néznek a borneói orangutánok, miután legfontosabb indonéziai élőhelyeiken katasztrofális erdőtüzek pusztítottak – írta a Nature hírportálja csütörtökön. A rekorddöntő El Niño által súlyosbított erdőtüzek eddig 2,8 millió hektárt taroltak le az országban, veszélyeztetve a faj jövőjét.

„Olyan volt, mintha a Marson lennél” – mondta a portálnak Erin Vogel, az amerikai Rutgers Egyetem főemlőskutatója, aki októberben a Kalimantan régióban található Tuanan Orangután kutatóállomáson tartózkodott. A kutató kollégáival több mint 20 éve vizsgálja a kritikusan veszélyeztetett a borneói orangutánokat (Pongo pygmaeus) a területen, de a mostani útján az ideje nagy részét a tüzek elleni küzdelemmel töltötte.

A régióban 300 ezer erdőtűz pusztított július és október között, és októberre a levegőben lévő toxikus részecskék mennyisége az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által biztonságosnak tartott érték 400-szorosára emelkedett. A Nemzetközi Állatjóléti Alap (IFAW) szerint az erdőtüzek által érintett területek 60 százaléka Kalimantanban – ahol a borneói orangutánok nagy többsége él – az állatok élőhelyeit érintette. „Még sosem láttam ekkora erdőpusztulást az Indonéziában töltött 23 évem alatt” – mondta a portálnak.

Egy Sampurna nevű orangután kezelésben részesül 2026 augusztusában Fotó: Willy Kurniawan/REUTERS

„Láttunk néhány orangutánt, akik nagyon bágyadtnak és betegnek tűntek. Egy hímre is rátaláltunk, akit már több mint 15 éve követünk: a földön feküdt, és nehezen lélegzett. Amikor azonban pár nappal később újra láttuk, úgy tűnt, valamennyire összeszedte magát” – mondta Vogel. Az erdőtüzek következtében az orangutánok más területekre kényszerülnek vándorolni, ahol versengés alakulhat ki a szűk erőforrásokért, ami a kutató szerint megváltoztathatja majd a viselkedésüket is.

A 2015-ös pusztító erdőtűzszezon után a kutatók azt figyelték meg, hogy 36 hónapon keresztül rendkívül kevés gyümölcs állt rendelkezésre. Amikor szűkös a táplálék, az orangutánok szervezete elkezdi lebontani a zsírt és az izmokat, megemelkedik a stressz-szintjük, és az aktivitásuk is lecsökken. Az idei erdőtüzek a régióban 2015-ösnél is kiterjedtebbek és a kutató szerint hosszú időbe telik majd, amíg az ökoszisztéma helyreáll. „Éppen a tőzegláperdők ökoszisztémáit érte a legsúlyosabb csapás, márpedig ezeken a területeken különösen nagy sűrűségben élnek az orangutánok” – mondta a kutató.