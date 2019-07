Esélyes, hogy a valaha mért legmelegebb hónapot éljük

A napokban két szervezet (a NASA és az Európai Unió klímaváltozást kutató programja, a Copernicus) is bejelentette, hogy adatai szerint az előző hónap volt a valaha mért legmelegebb június, de most még eggyel emelhetik a tétet: kutatók szerint minden jel arra mutat, hogy jelen hónap nemcsak a valaha mért legmelegebb július, hanem a valaha mért legmelegebb hónap is lesz egyben. Ez persze logikus, hiszen általában júliusban mérik az év legmagasabb átlaghőmérsékletét.

A Guardian gyűjtésében olyan időjárási események kerülnek elő az elmúlt két hétből, mint

a Kanada legészakibb részén, vagyis már az Északi-sarkvidéken mért 21 °C;

az elképesztő szárazság és vízhiány Indiában és Zimbabwében;

a Franciaország déli részén tomboló futótüzek;

vagy az Indonéziát sújtó, 30 ezer hektáros területet érintő erdőtüzek.

Futótüzet oltanak, itt épp a Madrid környékén található Cenicientosban június végén Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP

Jelenleg a 2017-es július számít a Földön valaha mért legmelegebb hónapnak, akkor a globális átlag a NASA szerint 2,25 Celsius-fokkal volt magasabb a hosszú távú (1880 óta mérik hivatalosan a Föld hőmérsékletét) éves átlaghőmérsékletnél, és 0,83 Celsius-fokkal volt melegebb az 1951–1980 közötti júliusi középértéknél.

Még ezt is túlszárnyalhatja a mostani július, ami az Oxfordi Egyetem klímakutatója, Karsten Haustein számításai szerint végül 0,025 Celsius-fokkal lehet melegebb a 2017-esnél.

„Az elmúlt időszakban többször kimutattuk, hogy az utóbbi évek folyamatos rekordhőmérsékletei nem magyarázhatók az ember okozta felmelegedés számításba vétele nélkül. A melegrekordok pedig csak tovább nőnek, ha nem teszünk valamit a fosszilis tüzelőanyagok égetése ellen” – mondta a lapnak Michael Mann, a Pennsylvaniai Állami Egyetem földtudományi kutatóközpontjának igazgatója.

Ligniterőmű Németországban, 2018 Fotó: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Picture-Alliance/AFP

A tíz valaha mért legmelegebb évből kilenc már ebben az évszázadban esett, és a NASA klimatológusa, Gavin Schmidt szerint az idei év első hat hónapjának adatai alapján 99,9 százalék az esélye, hogy 2019 a top 5-be kerül majd. „A második félévtől függ, hogy a második, a harmadik, vagy a negyedik helyre fut be 2019. A legmelegebb év 2016 volt, ami egy nagy El Niñóval kezdődött, de idén ez nem volt, szóval valószínűleg rekordot nem fog dönteni” – mondta Schmidt.

A hirtelen jelentkező meleggel sokan nem tudnak mit kezdeni, ezért kedden a Nemzetközi Vöröskereszt elnöke, Francesco Rocca a New York-i ENSZ-székházban bemutatta a szervezet új kézikönyvét (Heatwave Guide), amiben a kánikula kezelésében igyekeznek segíteni a városoknak. „A kánikula az egyik leghalálosabb természeti kockázat, amivel az emberiségnek szembe kell néznie, és ez a veszély csak súlyosbodik, és egyre jobban terjed, ahogy a klímaváltozás folytatódik” – mondta Rocca.

