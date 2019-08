Csodálatos részletességgel maradt fenn egy 54 millió éves összetett szem

A Dánia északi tengerpartján található Fur rétegtani formációban talált 54 millió éves fosszília olyan épségben őrizte meg egy ősi lószúnyog összetett szemét, hogy a svédországi Lund Egyetem paleobiológusai tüzetesen is megvizsgálhatták szerkezeti felépítését, sőt az érzékszervet felépítő szerves anyagokat is.

A Nature-ben augusztus 14-én publikált kutatási beszámoló szerint e ddig nem ismert evolúciós összefüggéseket tárt fel a megkövült összetett szem vizsgálata és az eredmények összevetése 1200 mai lószúnyogfaj látószervével.

A kutatók az érzékszerv architektúráját pásztázó elektronmikroszkóppal és röntgenspektroszkóppal, molekuláris összetételét pedig speciális tömegspektrométerrel állapították meg.

Az 54 millió éves összetett szem lenyomata és elektronmikroszkópos nagyítása Forrás: Lindgren et al., Nature, 2019

Kiderült, hogy az elmúlt évmilliók alatt alig változott a fényérzékeny fehérjék összetétele, de sikerült egy eddig rejtélyes állítást is megcáfolni. Eddig ugyanis azt gondolták az ősi rovarvilág kutatói, hogy a ma ismert, kitin-alapú összetett szemekkel ellentétben az ősrovarok érzékszerve kalciumvegyület kalcitokat is tartalmazott. A svéd paleobiológusok eredményei szerint azonban az ézékszerv struktúráinak meszesedése nem a rovar életében, hanem a fosszilizáció során következett be.



Magyarán az 54 millió évvel ezelőtti rovarszemek optikai tulajdonságai szinte semmiben sem különböztek a ma élő utódok látószerveitől – evolúciós léptékben is rendkívül tartós eszköznek mondhatóak.

