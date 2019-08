Fedor robot egy orosz zászlót szorongatva elindult az űrbe

Fedor 180 centi magas és 160 kiló – ezzel biztosan nem került volna be az eredeti szovjet űrprogramba, Jurij Gagarint, az első űrhajóst ugyanis épp apró termete miatt választották ki a feladatra. Gagarin mindössze 157 centi magasra nőtt, Fedort viszont építették, ez lesz az első orosz robot az űrben. Az amerikaiak első űrprogramjába a magassága alapján még épp befért volna: itt 180 centi volt a limit, igaz, a 160 kilós súllyal valószínűleg már nem vették volna fel.

Nem Fedor (vagy oroszosan Fjodor) az első robot az űrben: az amerikaiak és a japánok is kísérleteztek különböző robotokkal, általában azért, hogy olyan feladatokra vessék be őket, amelyek az emberek számára túl veszélyesek lennének. India az űrutazás emberre gyakorolt hatásait akarja tesztelni a direkt erre a célra fejlesztett robotokon, ezzel elkerülve az állatkísérleteket. Az eddigiekben a teljesség igénye nélkül muslicát, egeret, majmot, kutyát, macskát, csimpánzt, teknőst és pókot is lőttek ki az űrbe, sőt, Izrael medveállatkát is juttatott már a Holdra.

Orosz zászlóval indul az űrbe Fotó: Sputnik

Lőni is tud

Fedor a Nemzetközi Űrállomáson megtanul majd kábelt szerelni, csavarhúzót kezelni és tüzet oltani, a jövőben az űrsétára is felkészítik majd. A humanoid robotot ezúttal társak nélkül indították útjára a Szojuz MS-14-en, az út során rajta tesztelik majd a hordozó új mentőprogramját.

Fedor legfőbb feladata az asztronauták utánzása lesz: ha sikerrel boldogul majd az olyan egyszerű feladatokkal, mint a vezetékek csatlakoztatása vagy egy palack víz kinyitása, az űrben a humán űrhajósok hasznos segítője lehet, de földi missziókban is bevethető lesz majd olyan területeken, amelyek az ember számára túl veszélyesek lennének. A Roszkoszmosz korábban közzétett hírei szerint Fedor nemcsak békés célokra lesz jó, hanem lőni is tud majd, ezt a képességét egyelőre az űrben nem fogja kamatoztatni.

A robotot kiképző Alekszander Szkortszov egy exoszkeletont visel majd, ennek az adatait követi Fedor. Dmitrij Rogozin, a Roszkoszmosz vezetője szerint a robot Oroszország első lépése lehet a Hold-misszió, végső soron pedig a mélyűr meghódítása felé.

A robot az orosz média tájékoztatása szerint rendben, egy orosz zászlót szorongatva hagyta el a Földet, a tervek szerint augusztus 24-én csatlakozik majd a Nemzetközi Űrállomás legénységéhez, és szeptember hetedikén tér vissza a Földre.

