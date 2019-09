Csodás képek jöttek az első kínai klónmacskáról, sőt -cicáról

Hét hónapba és 35 ezer dollárba került, de megérte: Huang Jü kínai üzletember gyakorlatilag feltámasztotta macskáját, Fokhagymát (azaz taszuan vagy 大蒜), amiben a Sinogene nevű pekingi állatklónozó cég volt a segítségére.

Jü úr, aki már el is temette szeretett macskáját egy lakhelyéhez közeli parkban, miután hazament, rájött, hogy nem tud Fokhagyma nélkül élni. Miután a macska nem hagyott maga után utódot, úgy döntött, hogy megpróbálja klónoztatni. Ki is ásta a tetemet, és elvitte a Sinogene-hez, ahol végül létrehozták az elpusztult kedvenc tökéletes mását – ezzel virágzó üzlet veheti kezdetét a géntechnológiai nagyhatalommá váló Kínában. Fokhagyma klónozását az állami hírügynökség a világ első ilyen műveleteként ünnepelte.

Fokhagyma 2 Fotó: STR/AFP

A történet már eddig is elég bizarr, de lesz még folytatása is: a Sinogene 2018-ban kezdett macskaklónozással kísérletezni. 250 ezer jüanért (35 ezer dollárért) vállalják a cicagyártást, a kutyaklónozás pedig 380 ezer jüanba (53 ezer dollárba) kerül. A klónozás persze nem jelenti azt, hogy az így létrehozott állat személyiségében is azonos lenne az elpusztulttal, de a kutatók erre is keresik már a megoldást: a kínai Global Times szerint a jövőben mesterséges intelligencia segítségével próbálnák meg átörökíteni az állat emlékeit is az új gazdatestbe.

Fokhagymát pótanyja mosdatja Fotó: STR/AFP

Bár a háziállatok klónozása már nem számít újdonságnak, ez az első alkalom, hogy Kínában macskát hoznak így létre. Tavaly Barbra Streisand klónoztatta a kutyáját rögtön két példányban, egy koreai cég pedig már 2008 óta kínál hasonló szolgáltatásokat. Az első klónozott kutyát is Dél-Koreában hozták világra 2005-ben, de annak ellenére, hogy már viszonylag régóta elérhető a szolgáltatás, nem sokan veszik igénybe – legalábbis Amerikában és Európában viszonylag ritka, hogy valaki erre vágyjon.

A gazdája szerint minden fillért megért, igaz, az eredetin volt még egy plusz fekete folt Fotó: STR/AFP

Kínában van rá igény

Kínában viszont valószínűleg lesz igény a kedvencklónokra: az országban csak idén több mint 28 milliárd dollárnyi jüant költenek a háziállatokra, becslések szerint az országban összesen 55 millió kutyát és 44 millió macskát tartanak. A Sinogene sem véletlenül vágott bele az üzletbe: egy 2015-ös felmérés szerint erre valós kereslet van, és azóta már több mint negyven kutyát klónoztak. Mi Csitung, a cég igazgatója szerint a macskákra is hasonló kereslet mutatkozik, és Kínában minden jogi akadály nélkül klónozhatják is a háziállatokat. Gilly Stoddart, a PETA állatvédő szervezet tudományos igazgatója szerint ez kegyetlenség, ráadásul ezzel a megrendelőket is átverik, mert a klón nem ugyanaz az állat lesz, mint amiből létrehozták. Ez Kínában nem jelent problémát, igaz, az országban az állatkínzást sem szankcionálják.

Vang Csutuan, a Pekingi Földművelési Egyetem professzora szerint nincs is itt semmi probléma: igény és lehetőség is van a kedvencek klónozására. A Sinogene már így is több megrendelést kapott macskára, de Mi Csitung szerint a cég nem áll meg a macskánál: amellett, hogy már sikerrel klónoztak rendőrkutyát is, a jövőben veszélyeztetett fajokat is megpróbálnak majd így létrehozni, köztük pandát és tigrist is, bár ehhez még kellhet néhány év.

