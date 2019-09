Bezárják a hírhedt Three Mile Island-i atomerőmű még működő reaktorblokkját

A magas termelési költségekre hivatkozva az Exelon amerikai energiaszolgáltató múlt pénteken bezárta a hírhedt Three Mile Island-i atomerőmű utolsó működő reaktorját. Az egyes reaktorblokkot 45 évnyi szolgálat után nyugdíjazták. Az Exelon szerint a reaktorblokk üzemeltetése nem éri meg, amihez a cég szerint nagyban hozzájárul, hogy Pennsylvania állam nem támogatja kellően bőkezűen a valóban tiszta energia előállítását.

Noha a nukleáris energia relatív tisztaságához nem fér sok kétség, a közvélemény-kutatások szerint az átlagember tart az atomerőművektől. Ez is szerepet játszhat abban a döntéssorozatban, melynek nyomán Pennsylvania állami vezetői inkább a földgázkitermelést támogatják.

Azzal egyébként kevesen vannak tisztában, hogy a rettegett radioaktivitás nem csak az atomerőművek sajátja. Mint arról nemrég írtunk, a bányászott szén nyomokban uránt és tóriumot is tartalmazhat, amik a szén égetése nyomán keletkező szálló hamuban a hő hatására még jobban koncentrálódnak, ekképp az amerikai Oak Ridge Nemzeti Kutatóintézet szerint a világ szénerőművei körülbelül 5 ezer tonna uránt és 15 ezer tonna tóriumot tartalmazó hulladékot generálnak évente, ami az atomerőművek sugárzásához képest jó százszoros dózis.

A Three Mile Island-i atomerőmű neve mindettől függetlenül nem cseng túl jól. Alig öt évvel az erőmű ünnepélyes 1974-es megnyitója után a 2-es reaktorblokk részlegesen leolvadt, és jelentős radioaktív szivárgással terhelte meg a légkört. Néhány napon belül a környék 20 mérföldes körzetét 140 ezren hagyták el önszántukból, igaz, 3 héten belül 98 százalékuk hazaköltözött.

Jimmy Carter elnök távozik Three Mile Island-ről Fotó: NARA / Wikimedia Commons

A baleset inkább a nukleárisenergia-ipart tépázta meg. a Three Mile Island-i baleset után az addig tervezett atomerőművek kétharmadát nem építették meg. Ehhez nemcsak az obskurus biztonsági felülvizsgálatok, hanem az egekig emelkedő költségek is hozzájárultak. A baleset után újonnan tervezett atomerőmű építését 2012-ig nem engedélyezték az Egyesült Államokban.

Amerika legnagyobb atomenergia-termelője, az Exelon 2015 óta veszteséggel zárta minden évét. Állami támogatás hiányában emiatt már hónapok óta tervezte az utolsó működő Three Mile Island-i blokk bezárását. Példáját többen is követhetik, Nyugat-Pennsylvaniában például a First Energy által üzemeltetett Beaver Valley-i erőművet tervezik 2021-ben leállítani.

Korábbi cikkeink a Qubiten a témában: