Bolsonaro a klímacsúcson: Az esőerdő a miénk, nem a tiétek!

Az ENSZ New York-i klímacsúcsán egyebek mellett a brazíliai erdőtüzek ügye is szóba került: a vádak szerint az ország elnöke, Jair Bolsonaro ahelyett, hogy meggátolná az erdőirtást, hallgatólagosan bátorítja a fakitermelőket és a telepeseket a fakivágásra és az égetésre. Bolsonaro szerint az egész botrányért a szenzációhajhász média a felelős, a híreket pedig egyes országok Brazília lejáratására használják, segítségnyújtás helyett pedig kolonialista szellemben pocskondiázzák Brazíliát.

Az elnök szerint ráadásul ha az esőerdőt az emberiség közös tulajdonának tartják, azzal kétségbe vonják Brazília függetlenségét is – emiatt utasították vissza azt a húszmillió eurós támogatást is, amelyet a G7 csoport az újraerdősítésre ajánlott fel. Onyx Lorenzoni, Bolsonaro kabinetfőnöke megköszönte a nagylelkű felajánlást, de szerinte az összeget inkább Európában kellene erdőtelepítésre fordítani, nem Brazíliában.

Vannak indián szavazói is

Az elnök visszautasította azokat a vádakat is, amelyek szerint mostohán bánna a brazil őslakosokkal – annak ellenére, hogy januári hivatalba lépése óta többször is megkérdőjelezte, hogy valóban igényt tarthatnak a számukra alkotmányban biztosított földekre. Az elnök szerint számos őslakos támogatója is van. Bolsonaro egy 1998-as beszédében követendő példának nevezte, hogy Észak-Amerikában javarészt sikerült kiirtani az őslakosokat, José Carlos do Vale Madeira brazil bíró 2002-ben pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy szabályos népirtás folyik az indiánok ellen.

Jair Bolsonaro beszédet mond az ENSZ klímacsúcsán Fotó: William Volcov/Brazil Photo Press

A brazil földek 13 százalékát birtokolják indiánok, 1982-ben rögzítették az ország alkotmányában, hogy ahol élnek őslakosok, ott földet is kapnak – ehhez a Világbank és az Európai Unió 900 millió dolláros támogatást juttatott Brazíliának.

Richard George, a Greenpeace erdőügyi főnöke szerint a fakivágások és a gyújtogatások riasztó iramban folynak a világban, ezért pedig leginkább a szójatermesztés, a pálmaolaj-termelés és a marhatartás a felelős. George szerint Bolsonaro nem az amazóniai esőerdő megmentésére koncentrál, hanem a bányászokat és fakitermelőket támogatja.

Szakemberek szerint nem véletlen, hogy épp idén égett ekkora területen az erdő, a tüzeket ugyanis nem a klímaváltozás vagy az időjárás, hanem emberi tevékenység okozta. Monica de Bolle, a Johns Hopkins Egyetem Latin-Amerika-szakértője szerint is van összefüggés Bolsonaro megválasztása és a tüzek emelkedő száma között.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: