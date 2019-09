Már a történelem előtti korban játékos edényből itatták a csecsemőket, állati tejjel

Bronz- és vaskori ivóedények kerültek elő egy bajorországi lelőhelyről. A brit, német és osztrák kutatókból álló csoport szerdai bejelentése szerint a történelem előtti ember arra használhatta a csészéket, hogy állati tejet itasson csecsemő korú gyermekével. Némelyik edény – a mai babatányérokhoz hasonlóan – állat formájú volt.

Ez az eddigi első lelet, amely betekintést enged abba, hogyan választották el és etethették gyermekeiket a történelem előtti ősök – derült ki a Nature-ben közölt tanulmányból. A bizonyítékok arra utalnak, hogy a háziasított állatok teje már 3000 évvel ezelőtt is fontos része volt az emberi táplálkozásnak. (Ez a vitatott kérdéskör gyakran merül fel a laktózintolerancia eredetével foglalkozó kutatások kapcsán.)

A tanulmányhoz elemzett három edény közül a legrégebbi a korai bronzkorból való, 2800–3200 évvel ezelőttre datálható. Egészen eddig keveset lehetett tudni arról, hogyan táplálták a kisbabákat ebben a korszakban, ez az első közvetlen bizonyíték – mondta a tanulmány vezető szerzője, Julie Dunne, a Bristoli Egyetem biomolekuláris régésze, aki a Twitteren képeket is megosztott az ókori babaholmiról:

A keskeny csőrrel ellátott, tálszerű kerámiaedények elég kicsik ahhoz, hogy elférjenek egy baba kezében, készítőik állatfejet, szarvakat, hosszú füleket, lábakat fazekaskodtak rájuk. „Szerintem hihetetlenül cukik, és talán a korabeli emberek is így gondolták” – mondta a kutatásban részt vevő Katharina Rebay-Salisbury régész, az Osztrák Tudományos Akadémia tagja. „Minden bizonnyal szórakoztató funkciójuk is volt, csak úgy, mint a mai plüssállatoknak.” (Az egyik edény rekonstrukcióját ki is próbálták egy karonülő babán, az eredmény a Sky News fotóján látható.)

Az osztrák régész szerint a bronzkorban és az azt követő vaskorban (i.e. 8. századtól az i.sz. 1. századig) nem volt könnyű az élet Európában: járványok és éhínség tizedelte a népeket, a rossz higiéniás körülmények között becslések szerint minden harmadik újszülött meghalt az első születésnapja előtt, és csak a gyermekek fele érte meg a felnőttkort.

