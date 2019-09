200 tonna szenet is megkötnek a Föld legmagasabb fái

Nincs magyar neve annak a brazíliai és guyanai esőerdőkben honos fafajnak, amely a legújabb adatok szerint a legmagasabbra nő a Földön. A Dinizia excelsa trópusi keményfafajt a helyiek Kuraru vagy Parakwa néven ismerik, a botanikai szakirodalom pedig a portugál Angelhim Vermelho elnevezéssel tárgyalja.

Az eddig is tudott volt, hogy egyes példányainak magassága elérheti a 60 métert, ám egy nemzetközi botanikai kutatócsoport nemrégiben lemérte és publikálta, hogy a legméretesebb Dinizia excelsa 88,5 méterrel magasodik a talajszint fölé.

A kutatók 2016 és 2018 között, a Brazíliai Nemzeti Űrkutatási Intézet műholdas távérzékelési rendszerének segítségével vizsgálták át az Amazonas-medence őserdőit: 850 véletlenszerűen kiválasztott, 12 kilométer hosszú és 300 méter széles szelvényt világítottak át lézerszkenneres módszerrel. Hét olyan, az Amazonas Jari nevű mellékfolyójának vízgyűjtő területén található területre bukkantak, amelyekben a fák 80 méteresre nőttek.

Miután a műholdas adatok alapján sikerült meghatározni a faóriások pontos helyét, botanikus expedíciót szerveztek, és 240 kilométer mélyen hatoltak a Brazília Pará államához tartozó területén fekvő őserdőbe. A legmagasabb fa, amelyre fel is másztak, egy 82 méter magas példány volt.

Famászás az őserdőben Fotó: RAFAEL ALEIXO/AFP

Az öt napig tartó odaút után két napot vett igénybe, hogy rábukkanjanak a példányokra, és lemérjék őket, de még így sem tudták mindet regisztrálni. A kalandos felfedezőutat az alábbi videó örökíti meg:

A kutatók még nem értik, hogy a faj itteni egyedei hogyan nőhettek ekkorára, ahogy ahhoz is további mérések és mintavételek szükségesek, hogy pontos korukat meghatározzák. A 400-600 évesre becsült fák valószínűsíthetően a környék stabil talaja és a viszonylag ritka viharok miatt érhették el gigászi méretüket.

Annyi már most is tudható, hogy egyetlen ilyen hatalmas Dinizia excelsa-példány ugyanannyi szenet köt meg, mint egy átlagos esőerdő egy teljes hektárnyi területen (ahol kb. 500 fa található). Ami egyben azt is jelenti, hogy a globális szénciklus főszereplőjének tartott Amazonas-medencében ezeknek a területeknek a legmagasabb a széntároló kapacitása, egyedenként akár 200 tonnányi mértékben.

A pontosabb adatokhoz a kutatók további expedíciókat terveznek az óriásfákat rejtő erdőkbe.

