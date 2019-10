Azzal vádolják a Fortnite készítőit, hogy szándékosan fejlesztettek addiktív játékot

Egy kanadai ügyvédi iroda, a Calex Légal két gyerek családjának képviseletében azzal vádolja a népszerű netes játék, a Fortnite fejlesztőit, hogy már a kezdetektől direkt minél addiktívabbá akárják tenni a játékot, és ehhez pszichológusokat is bevetnek.

Alessandra Esposito Chartrand, a cég képviselője szerint a Fortnite ugyanolyan addiktív, mint a heroin, ezért arra kötelezné a játékot fejlesztő Epic Gamest, hogy a dohánytermékek gyártóihoz hasonlóan figyelmeztesse a fogyasztókat arra, hogy a termékük függőséget okoz. Ennek érdekében keresetet nyújtottak be a fejlesztő cég ellen. Chartrand szerint a helyzetet tovább rontja, hogy az Epic Games szándékosan fiatalokra pozicionálta a játékát, ha pedig az általuk képviselt családban a felnőttek tudták volna, hogy mennyire addiktív, sosem engedték volna a gyerekeknek, hogy játsszanak vele.

A játékfüggőséget számítógépes játékok esetében az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egy éve nyilvánította mentális betegségnek. A világszervezet definíciója szerint játékfüggőségről akkor van szó, ha az illető nem képes kontrollálni, mennyit játszik annak ellenére, hogy ez előreláthatóan problémákat fog okozni, ha pedig ez az állapot 12 hónapon át fennáll, már betegségről beszélhetünk.

Megnyílt az első állami klinika videojátékfüggőknek

A problémát a brit Országos Egészségügyi Szolgálat (NHS) is felismerte, az országban most nyitotta meg kapuit az első direkt videojátékfüggőknek szóló klinika.

Simon Stevens, az NHS igazgatója szerint az egészségügyi szükségletek folyamatosan változnak, a klinikák megnyitásával pedig egy létező betegségen próbálnak meg segíteni. A klinikára 13 és 25 év közötti fiatalokat várnak, akik beutalóval vehetik majd igénybe az intézet szolgáltatásait, ha túlzásba vitték a Fortnite-ot, a Candy Crusht vagy épp a Call of Duty-t.

Bár sokan örülnek, hogy a WHO hivatalosan is függőségként ismeri el a játékfüggőséget, a lépés kritikusai szerint ezzel más, súlyosabb betegségeket bagatellizálnak el. Henrietta Bowden-Jones brit pszichiáter szerint viszont nagyon is komoly mentális problémáról van szó, amelynek következtében a betegek szociálisan elszigetelődnek, akár a munkájukat is elveszíthetik, végső soron pedig a családjukra is rombolóan hat.

A játék- és netfüggőség az egész világon problémát jelent, Kínában például a telefon figyeli, ki mennyit játszik vele, és egy idő után letiltja a felhasználót – ez persze személyiségi jogi aggályokat vet fel. A kínai Tencent játékfejlesztő a tervek szerint személyi igazolványhoz kötné, hogy ki játszhat, és ki nem, hivatalosan ezzel is a fiatalokat óvnák meg.

Az élet minden területét átszövő megfigyelés persze a játékra is kiterjed: ha a felhasználó túl sok időt tölt vele, a rendszer megbízhatatlannak nyilvánítja, ezzel pedig a valódi világban is komoly hátrányok érhetik: ezáltal ugyanis társadalmi kreditet veszít, amit az állam például a vízum kiállításánál is figyelembe vesz.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: