A NASA igazolta, hogy víz található a Jupiter holdján, az Európén

A NASA Goddard Űrközpontjának munkatársai hétfőn jelentették be hivatalosan, hogy a Jupiter jeges holdja, az Európé (Europa) felszínén kitörő vízpára található. Ennek azért van különös jelentősége, mert az Európét tartják az egyik legfontosabb célpontnak a Földön kívüli élet keresésében.

„Bár a kutatók egyelőre nem észlelték folyékony víz jelenlétét, a második legjobb dologra bukkantunk: vízpárára” – mondta a NASA vezető kutatója, Lucas Paganini az űrhivatal közleményében. A kutatók a Nature Astronomy című folyóiratban tették közzé az eredményeiket, amelyek szerint az Európé felszínén kitörő vízgőz perceken belül megtöltene egy olimpiai úszómedencét.

A hawaii W. M. Keck Obszervatóriumban 17 vizsgálatot végeztek spektrográfiai műszerekkel, hogy megállapítsák a hold légkörének kémiai összetételét, a kibocsátott és elnyelt infravörös fény elemzésével, de csak az egyik vizsgálatban leltek vízpárára. „Arra gyanakszunk, hogy a vízgőz párolgása az Európén alacsonyabb szinteken történik, mint korábban becsültük, és csak ritka, de erős aktivitású lokális eseménynek tekinthető” – írták a tanulmányban.

Az Európé felszínén kitörő vízpára illusztrációja Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA/Science Photo Library

Újfajta modell

Azt már régóta kutatják, hogy van-e víz, és ezáltal élet az Európén, és több különböző megfigyelés alá is támasztotta a sejtéseket. A NASA Galileo űrszondája 1997-ben elektromosan vezető folyadékra utaló jeleket talált a hold felszínén, majd 2018-ban a Galileo adatainak elemzése után kezdtek el óriási vízkitörésekre gyanakodni, és ezt a Hubble űrteleszkóp által gyűjtött adatok is igazolták.

Ugyanakkor a korábbi vizsgálatokkal az a baj, hogy amikor a földi teleszkópok vizet keresnek más égitesteken, az adatokat megzavarhatja a földi légkörben jelen lévő víztartalom. Paganini és csapata ezért egy bonyolult matematikai és számítógépes modell segítségével szimulálta a Föld légkörének víztartalmát, hogy azt ki tudja vonni az Európéról érkező adatokból.

„Gondosan ellenőriztünk mindent, hogy megszabaduljunk a földi megfigyeléseket zavaró tényezőktől. De előbb vagy utóbb úgyis közelebb kell jutnunk az Európéhoz, hogy megbizonyosodjunk arról, mi is történik ott” – mondta az űrközpont egyik kutatója, Avi Mandell. Az erre kitalált misszió már előkészítés alatt is áll: az Europa Clipper küldetés szondája 2025 környékén indul a hold felé, hogy körülötte keringve közelebbről is tanulmányozza azt.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: