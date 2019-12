Ez a 44 ezer éves vadászjelenet az eddigi legősibb barlangrajz

Az eddig ismert legősibb műalkotásként aposztrofálják a Nature-ben december 11-én megjelent tanulmány szerzői azt a barlangrajzot, amelyre Indonézia Celebeszként is ismert Szulavézi szigetén bukkantak még 2017 decemberében, és amelynek kormeghatározását mostanra sikerült elvégezni.

Az ausztrál Griffith Egyetem archeológusai urán-tórium kormeghatározással állapították meg, hogy a 4,5 méter széles barlangfestmény legalább 43 900 éves. Az Európában feltárt legkorábbi paleolit művek ezzel szemben alig 21 ezer éve készültek.

Az egyszínű festményen legalább nyolc emberszerű figura hat állatra vadászik: az archeológusok szerint két disznóra és négy törpebivalyra.

A 44 ezer éves vadászjelenet részlete Fotó: AFP

A figurákat azonos stílussal, technikával, sötétvörös festékkel vitték fel alkotóik a barlang falára. A régészek szerint a félig ember, félig állat lények ábrázolása arra utal, hogy már jóval korábban megjelent az ember és állat kapcsolatának vallási, transzcendens felfogása, mint az eddig sejthető volt.

A szulavézi barlangfestmény azt a teóriát is megkérdőjelezi, hogy a paleolit művészet fokozatosan fejlődött az egyszerűtől a komplexig – illetve ha így is történt, akkor is több tízezer évvel korábban kezdődött a fejlődés, legalábbis Délkelet-Ázsiában.

A 44 ezer éves alkotáson ugyanis a fejlett ábrázolási kultúra minden ismert eleme megjelenik, beleértve a figurativitást, a cselekményábrázolást, illetve a félig ember, félig állat jellegű mitologikus, vallási megjelenítést.

Kapcsolódó korábbi cikkeink: