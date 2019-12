17 menő partijáték szilveszterre, a Qubit ajánlásával

Az alábbiakban csupa vidám hangulatú, gyorsan tanulható társasjátékot mutatunk be, amelyek nagyobb társaságban is játszhatók, így nyugodt szívvel választhatjuk őket például szilveszterre, de családi összejövetelre és kisebb baráti társaságoknak is. Több díjnyertes, általunk is kipróbált szuper társasjáték van a listában, amiket jó szívvel ajánlunk mindenkinek.

Csak egy

Kezdjük rögtön az idei Év játéka díjas Csak egy című kooperatív szóasszociációs partijátékkal. A pofonegyszerű, egy percben elmagyarázható játékot a dobozán rögtön ismertetik, amint a képen is látható. A játékosok közös célja, hogy a 13 kör mindegyikében kitaláljon egy választott szót az adott körben soron következő játékostárs. Ehhez mindenki csak egy szót írhat fel segítségként a táblájára, azonban mielőtt megmutatnátok a szavakat a társatoknak, el kell takarni minden olyan szót, amit többen is írtak. Ezért aztán olyan szót érdemes írni, ami minél jobban utal a kitalálandó szóra, de a többiek nem gondoltak rá, vagy legalábbis nem merték leírni. Könnyed, mégis elmés játék. Előfordulhat, hogy egy nagyon magától értetődő segítséget végül senki nem ír fel, mert arra számít mindenki, hogy más is felírja. A játék már három főtől játszató (pici módosítással), de minél többen játsszátok, annál jobb. Hét főre elegendő tábla van a játékban, amely nagyjából 20 perc alatt lemegy, bármikor megállítható, és akár új ember is beszállhat a játékba – ezért is ideális partijáték.

Imagine

Az Imagine egy olyan különleges activity, amelyben beszéd nélkül, csak átlátszó lapokat egymásra téve vagy mozgatva kell elmutogatni feladványokat. Idősebb vagy egészen fiatal társaságnak is jó mulatság, sőt a gyerekek sokszor kreatívabbak ebben a játékban, mint a felnőttek. Az Imagine neve nagyon találó, hiszen a játékban a fantáziáé a főszerep, mert mindösszesen 60 darab egyszerű ábrákártyából lehet gazdálkodni. Némelyiken csak egészen egyszerű szimbólum szerepel, és a játékos kreativitására van bízva, hogy hogyan használja a lapokat. Ha valaki rájön a feladványodra, mindketten kaptok egy pontot, de egészen hamar annyira magával ragad mindenkit a játék, hogy a pontszámítás már teljesen mellékessé válik, ezért aztán praktikusan akárhányan játszhatják, és bármikor bárki csatlakozhat vagy kiszállhat. Így ez is ideális partijáték, mégpedig sok-sok nevetéssel, ami többnyire abból fakad, hogy kényszerűségből ki, milyen faramuci módón próbál elmutogatni valamit.

Fedőnevek

A Fedőnevek elsöprő sikerű asszociációs játék, amely a BGG-n, a társasjátékok online enciklopédiáján régóta az első helyen szerepel a partijátékok listáján, 2016-ban Év játéka díjat is kapott. A játékosok két csapatot alkotnak, és mindkét csapatban van egy-egy kémfőnök, aki tudja, hogy a véletlenszerűen kirakott 25 szó melyike melyik csapathoz tartozik, melyik semleges, illetve melyik az az egy, amire soha nem szabad utalni, mert azonnal veszít a csapat, ha arra tippelnek. A kémfőnökök feladata, hogy rávezessék társaikat, mely lapok tartoznak hozzájuk, méghozzá úgy, hogy egy-egy szóval megpróbálnak minél több kártyára utalni, egyszerre akár többre is, anélkül, hogy megneveznék őket. Játszani könnyű és gyors, nagyjából negyed óra egy parti, de jól játszani komoly gondolkodást igényel. A Fedőneveknek rengeteg különböző kiadása létezik, de leginkább az alap verziót ajánlom, amit 8 főig ajánlanak, de mivel a csapatokban akárhányan lehetnek, ez a szám növelhető.

Dixit Odyssey

A Dixit egy lassacskán teljesen közismertté váló játék, aminek rengeteg verziója és kiegészítője jelent meg az utóbbi években. Igazán univerzális és különleges asszociációs játékról van szó, amiben a többiek gondolatmenetére kell ráérezni. Nagyon jól működik partijátékként és családi játékként is, de az utóbbi esetben most nem feltétlenül a kisgyerekekkel, hanem inkább a nagyszülőkkel és rokonokkal kiegészített nagy családra gondolok. A Dixit játékok közül most a Dixit Odyssey-t ajánlom, mert az 12 főig is játszható. A játékhoz gyönyörűen illusztrált, szürreális kártyák tartoznak. A kezünkben lévő lapok egyikéhez kell olyan asszociációt (például egy szót) mondanunk, ami se nem túl egyértelmű, se nem túl távoli, ugyanis a többiek a saját kezükből leraknak ugyancsak valami hasonlót, és a lapok összekeverése után kell kitalálniuk a többieknek, hogy vajon melyik lehetett az eredeti, amihez az asszociáció tartozott. Ha senki nem találja ki, vagy mindenki kitalálja, akkor a feladó nem kap pontot, ellenkező esetben viszont kap, és az is, aki jól tippelt, így aztán mindenkinek érdeke a többieket megtéveszteni. Ráadásul ha a te kártyádra tippel valaki, akkor plusz pontot is kapsz.

Detektív klub

Aki a Dixitet már unja, annak itt van még egy szóasszociációs játék a Dixit nyomdokain, de néhány további csavarral. A rendkívül egyszerű és gyorsan tanulható Detektív klub nevű játékban is rengeteg szépen illusztrált, nagyméretű kártya van, amelyekkel a közös szóra próbálunk utalni. Van azonban egy játékos, aki nem ismeri a közös szót, őt nevezi cselszövőnek a játék. A játékosok két körben egy-egy kártyát kijátszanak a kezükből, amelyekkel a közös szóra kívánnak utalni, a cselszövő pedig egyéb információ hiányában igyekszik a többiek képei alapján valami oda illőt rakni, hogy elterelje magáról a gyanút. A játék különlegessége, hogy ezután következik egy beszélgetős rész, miután ugyanis a közös szót felfedik, mindenki megindokolja, miért éppen ezeket a képeket választotta a szóhoz. A cselszövőnek ekkor megvan a lehetősége, hogy immár a szó ismeretében utólag kidumálja magát. E beszélgetős rész miatt igazán jó partijáték a 4-8 játékosnak szóló Detektív klub, amely átlagosan 45 perc alatt lejátszható. A társasjáték fémdobozban kapható 168 darab úgynevezett bizonyítékkártyával.

Kaméleon

A Kaméleon az előző játékhoz nagyon hasonló, de időrendben egy évvel korábbi. Itt is van valaki, aki be akar olvadni azok közé, akik ismernek egy szót, csak itt nem előre rajzolt képekkel kell kommunikálni, hanem saját szót kell mondani, ezért aztán picit gondolkodósabb. Aki nem kaméleon, annak vigyáznia kell, mert ha túl egyértelműen fogalmaz, azzal a kaméleonnak ad információt. Itt is van beszélgetős rész, ahol a játékosoknak magyarázkodniuk kell. Annak ellenére, hogy ez fifikásabb játék, a játékidő mégis rövidebb, átlagosan negyed óra, tehát igazán pörgős partijátékról van szó. A maximum nyolc fővel játszható társas 2017-ben a UK Games Expo győztese lett.

Subtext

A Subtextben rajzokkal kell kommunikálni, de egyáltalán nem kell tudni jól rajzolni, mert egy nagyon egyszerű skicc is megteszi, inkább okosan kell gondolkodni. Itt is, ahogyan a Dixitben, nem szabad se túl egyértelmű, se túl általános asszociációt használni, lásd a fenti illusztrációt. Az osztó és ismeretlen partnere ugyanis ugyanahhoz a szóhoz rajzol, és a céljuk az, hogy egymásra találjanak, de a többiek ne sejtsék meg, hogy ők vannak párban. Minél kevesebb játékos ismeri fel, hogy ki a partnered, annál több pontot kapsz. A szabály nagyon egyszerű, de kell egy-két kör, amíg ráérzel, hogy milyen asszociáció válhat be ebben a játékban.

A rettegés éjszakája: Vérfarkas

A Vérfarkas modernizált változata a titkos szerepes játékok ősének, a sokak által jól ismert maffiázásnak. A maffiózás/maffiázás gólyatáborok és iskolai kirándulások kedvelt játéka, amit lényegében akárhányan játszhatnak, és rengeteg beszélgetés van benne, így tipikus tábori játék, azonban van néhány gyenge pontja. Például nagyon nagy élményt ad, de nagyon hosszú tud lenni, miközben kiesnek játékosok. Ha például az első éjszaka megölnek, akkor nem igazán tudod élvezni a játékot. A másik hátrány, hogy kell egy mesélő, aki nem játszik.

A Vérfarkas ezeket mind megpróbálja kiküszöbölni: a maffiázással ellentétben, ahol a gyilkosokat mind meg kell ölni, és a játék nagy társasággal nagyon hosszan is elhúzódhat, itt elég egyetlen vérfarkast megölni, és egy éjszaka után vége a játéknak, ráadásul ha mindenki becsületesen játszik, akkor a kellékek segítségével a játékmenet kiküszöböli a mesélőt, vagy applikáció segítségét is igénybe lehet venni ehhez (amihez a hozzáférést a játékkal együtt kapod). A Vérfarkasban a szerepek sokfélék lehetnek, ezeket persze érdemes jól megismerni, különösen akkor, ha vérfarkas vagy. A játék lényegében csak a szerepkártyákból áll, és néhány segítő korongból, ezeket kis dobozban bárhova könnyen el lehet vinni.

Bang! Kockajáték

A Bang! játékot bizonyára sokan ismerik, a kockajáték ennek egyszerűsített és sokkal pörgősebb, nyolc főig játszható változata. A játékosok lapok kijátszása helyett öt kockával dobálnak, és kockapókerszerűen lehetőségük van kétszer is újradobni bizonyos szabályok szerint. Jellegében nagyon hasonló a Bang!-hez, ez is titkos szerepekre épít, egyedül a banditákra vadászó seriff kiléte ismert, bár a szerepek viszonylag hamar felismerhetők arról, hogy ki kire lő. Minél többen játszanak, annál érdekesebb, mert a játékosok nem tudnak akármilyen messzire ellőni, ezért számít a játékosok körben elfoglalt helye, ez pedig csak akkor változik, ha valakit lelőnek.

Citadella

Ez az ezredfordulón megjelent társasjáték szintén nagyszerű választás nagyobb baráti társaságoknak. Az alapverziót maximum nyolcan játszhatjuk, de a 2017-es új magyar kiadás már tartalmazza nem csak az alapjátékot, hanem kiegészítőként 9 új karaktert is, amelyek segítségével tovább bővíthetjük a létszámot. A Citadella kártyás szerepjáték, amelynek erőssége a könnyen elsajátítható, egyszerű szabályrendszer és a lebilincselő játékmenet. Lényege, hogy körönként és titokban mindig újabb speciális tulajdonsággal rendelkező karaktereket választunk, amelyek segíthetnek megvalósítani céljainkat. De lepleznünk is kell a kilétünket, mert ellenkező esetben könnyen kirabolhatnak, vagy a gyilkos áldozatává válhatunk. A lényeg tehát a többiek gondolatmenetének követése és a blöff, az uradalom építése eközben csak a szükséges keretrendszert szolgáltatja a taktikai játékhoz.

Sushi Go, Party

A Sushi Góról már írtunk korábban: pörgős, draftolós kártyajáték, ami azonban csak 5 főig játszható. A Sushi Go Party ennek lényegében a 8 főre kiterjesztett változata szép nagy fémdobozban. A draftolás (az egy kártyát elvesz és a többit továbbadja mechanizmus) kiegyenlített játékmenetet biztosít, vagyis általában minden játékosnak végig van esélye győzni, így mindenki jól érezheti magát. A játékosok kézbe veszik a kapott lapokat, kiválasztanak egyet, a többit pedig továbbadják. A kiválasztott kártyát fel kell fordítani és magunk elé helyezni, különféle seteket gyűjtögetve. Az újonnan kapott lapok közül a játékosok ismét kiválasztanak egyet, és ez egészen addig folytatódik, amíg minden lap le nem kerül a játékosok elé. Három fordulóból áll a játék, de mindegyik nagyon gyorsan lemegy. A játékot rendkívül jópofa étellapok szinesítik, és mivel minden étel más és más módon ér pontot, kombinációik miatt a játék mindig változatos.

Vigyázz(6)!

A Vigázz(6) egy méltán népszerű, egyszerű és nagyszerű kártyajáték, ami immár 25 éves. A kártyapakliban csupán 104 számozott kártya van, mégis rendkívüli játék, de a jubileumi kiadásban extra kártyákat is találunk. Minden játékos kap tíz kártyalapot, amit a kialakított négy kártyasor egyikéhez lerak, mindig annak a végéhez, amihez a legközelebb esik növekvő sorrendben. Annak a játékosnak, aki a hatodik kártyát illeszti a sor végére, az első öt lapot fel kell vennie, és negatív pontként kell elszámolnia a kártyákon lévő ökörfejeket. Ki lesz az ökörkör elnöke? Ha kevesen játszanak, akkor lehet számolgatni, memorizálni és taktikusabban játszani, de minél többen játsszák, annál kiszámíthatatlanabb. A játék 10 fővel is nagyon élvezetes, ami egészen kevés kártyajátékra jellemző. Kis mérete miatt zsebben is bárhova magunkkal vihetjük.

Colt Express

A Colt Express igazán különleges játék, ami egy vonaton játszódik a Vadnyugaton, és a kétszintes vonatot konkrétan meg is kell építeni kartonból, ugyanis ez maga a játék terepe, ahol a banditáinkkal mozgunk. A cél minél több értéket összerabolni a vonaton, a játékmechanika alapja pedig a cselekvésprogramozás. A körök első fázisában mindenki rendre kitalálja, hogy mit és milyen sorrendben szeretne majd véghezvinni, és ehhez akciólapokat játszanak le a játékosok. Az akciólapok azonban nem determinálják teljesen a lejátszás fázisában a történéseket, például a mozgás akciólap végső hatása majd csak a második fázisban dől el, amikor eldönti a játékos, hogy balra vagy jobbra mozog. Így aztán könnyen hiba csúszik a játékosok terveibe, és humoros tud lenni, amikor például valaki ütne vagy lőne, de nincs kire, mert közben elmozgott a célpont. A játékmenet pörgős, a gyors gondolkodás fontos, de minden karakternek speciális tulajdonsága van, amiket jó észben tartani. A lista korábbi tagjaihoz képest ez egy haladóbb játék, időben is hosszabb, és maximum hat fő játszhatja, de ha szántok rá időt, garantált a jó szórakozás. 2015-ben az Év Játékának választották, és a Magyar Társasjátékdíj győztese is volt.

Cerebria kártyajáték

A Cerebria kártyajáték (ami független a nagydobozos Cerebria nevű játéktól) legfeljebb öt fővel játszható, de azért szerepel a listán, mert ez az egyik legelmésebb szívatós játék, amiben folyamatosan egymást akadályozzák a játékosok, és egyáltalán nem lehet előre megjósolni semmit. Mégsem a szerencse, hanem a folyamatosan változó szituációra adott agyzsibbasztó taktikák sorozata alakítja a játékot. Az utolsó forduló tipikusan olyan, hogy az aktuális nyerésre esélyes játékos ellen az összes többi összefog egy rövid pillanatra, hogy megakadályozzák, ezáltal azonban valaki más válik esélyessé, aki ellen újra összefog mindenki. A játék témája az érzelmek világa, de ez csak a körítés – mindenesetre a grafikája rendkívül igényes, minden egyes kártyalap egy érzelmet ábrázol.

Igen? És...

Egy partijáték-ajánlóból nem maradhat ki egy célzottan beszélgetésindító vagy -elmélyítő játék. Az Igen?-t már ajánlottuk korábban, az Igen? és... a 12 fővel is játszható változat, amelynek kérdéskártyáira az eredeti Igen? kiegészítőjeként is lehet tekinteni, de külön is játszható. A játékosok minden körben titkosan „IGEN” vagy „NEM” válaszokat adnak a mindenki számára nyíltan feltett, tipikusan nem nagyon kompromittáló kérdésre. Ezután a játékosok tippelnek egymás válaszaira, vagy konkrétan megcélozva egy-egy személyt, vagy összesítve próbálják kitalálni az IGEN és NEM válaszok számát a társaságban. A társaságtól és a hozzáállástól függően mindez lehet szórakoztató és/vagy mélyen elgondolkodtató is, de semmiképpen sem ez az a játék, amiben az a lényeg, hogy ki nyer. Inkább az a cél, hogy a kérdések egyértelműsítése és a meglepő válaszok kitárgyalása minél gyakrabban megakassza a játékot.

Ligretto

Egy szilveszteri partijáték-ajánló kötelező eleme a gyorsasági játék. A Ligretto gyorsasági játék abban különleges, hogy nem közösen nézünk valamit, mint sok gyorsasági vagy mintázatkeresős játékban, aztán valaki rácsap a kártyára vagy az asztalra, vagy beordít valamit, hanem folyamatosan végig mindenki egymással párhuzamosan pörög. Közös sorozatokat építünk, és mindenki igyekszik megszabadulni a lapjaitól, főleg a 10 lapos Ligretto-pakli lapjaitól, mert azok dupla mínusz pontot érnek a végén, ha megmaradnak. Egy Ligretto-csomag négy főre tartalmaz egy-egy saját paklit, de lehet plusz csomagokat is venni eltérő színekben, és akkor a játék kibővíthető 8 vagy 12 főre is.

Hanabi

Végül pedig következzen a Hanabi, amely végképp nem maradhat ki egy szilveszteri ajánlóból, mivel tűzijátékot kell benne készíteni kooperatív módon. Bár legfeljebb öten játszhatják, viszonylag pörgős játék. Különlegessége, hogy senki nem látja a saját lapjait, csak a másikét, és speciális információközlésekkel kell rávezetni a többieket, hogy kinek melyik lapját érdemes leraknia, hogy közösen elkészítsük a legszebb tűzijátékot. Igazán kicsi, zsebben is elfér, így bárhova magunkkal vihetjük fémdobozban.



BÚÉK!

Neked is fontos, hogy hitelesen tájékozódj tudományról, technológiáról, klímaharcról: az emberiség jövőjéről? Nekünk az. Támogasd a munkánkat Te is!

Miért támogassam a Qubitet?

További társasjáték-ajánlók a Qubiten: