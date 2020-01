Greta Thunberg Davosban: Tegyenek úgy, mint ha mindennél jobban szeretnék a gyerekeiket!

117 ország és 121 nemzet csaknem 2800 képviselőjének részvételével kezdődött kedden a Világgazdasági Fórum a svájci Davosban. A fórumon a legbefolyásosabb politikusok, üzletemberek, értelmiségiek, kutatók, véleményformálók gyűlnek össze évről évre, hogy globális kihívásokról vitázzanak – az idei résztvevők teljes listája itt található –, de ott van például Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Károly herceg, aki éppen szerdán kora délután tartott beszédet és Jane Goodall primatológus is.

A fórum eddigi panelbeszélgetésein érthetően a klímaváltozás volt a fő téma: az eddigi legjelentősebb bejelentés az volt, hogy a Világgazdasági Fórum (WEF), ami egyébként non-profit, nem kormányzati szervezet, útjára indítja az egybillió fa kezdeményezést: ez nemcsak ültetést, hanem a meglévő faállomány feljavítását és megőrzését is célozza annak érdekében, hogy késleltessék a klímaváltozást, illetve fennmaradjon a biodiverzitás. A kezdeményezés hátterében az is állhat, hogy a tavalyi davosi csúcstalálkozón egy ökológus azt mondta, 1,2 billió fa lenne képes kompenzálni az üvegházhatású szén-dioxid kibocsátását.

A kezdeményezés részleteiről, ütemezéséről egyelőre nem sokat tudni, csak annyit, hogy eddig 13,6 milliárd fát ültettek el a tervezett ezermilliárdból.

Trump: A klímaaktivisták tökkelütött jósok

Az ötletet még Donald Trump amerikai elnök is támogatja, aki üzleti vezetőknek tartott 40 perces beszédében úgy fogalmazott, hogy elkötelezettek a természet szépségeinek fenntartása mellett. Ez volt a közönségnek leginkább tetsző rész a beszédből, amelyet nagyrészt kormánya eredményeinek, illetve az amerikai gazdaság (azaz „a lehetőségektől zúgó gejzír”) erejének méltatása töltött ki. (Az AP vette is a fáradságot, hogy pontról pontra ellenőrizze Trump amerikai gazdaságról tett állításainak igazságtartalmát.)

Trumpot sokan kérdezték a különféle megbeszéléseken a klímaváltozásról vallott nézeteiről. Keddi beszédében annyit mondott erről, hogy ő „nagy hívője a környezetnek”, de volt egy korábbi januári megnyilatkozása, amikor azt mondta, nem gondolja, hogy a klímaváltozás csak egy nagy kamu, ahogy korábban hangoztatta.

Donald Trump beszédet tart Davosban Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

A Quartz értékelése szerint azonban üzenetértékű, hogy hiába vált a gazdagok és hatalmasok találkozójának központi témájává a klímaváltozás miatti aggodalom, az amerikai elnök beszéde nagyban szembement ezzel, és míg előtte a színpadon a WEF alapítója és a svájci elnök is a klímaváltozás veszélyeire figyelmeztetett, a pusztító ausztráliai bozóttüzeket is emlegetve, Trump csak röviden tért ki a témára a fent már említett mondatokkal, utána pedig rögtön rátért a klímaaktivisták leszólására. „El kell utasítanunk a végzet sosem lankadó prófétáit, ők a letűnt idők tökkelütött jövőbelátóinak örökösei”, akik „rossz színben akarnak látni minket”. Ez után az elnök még egyszer az elmúlt évtizedek Kasszandráihoz hasonlította a meg nem nevezett „riogatókat”, akik túlnépesedésre, tömeges éhezésre és az olajkorszak végére figyelmeztettek. (Kasszandrának a történet szerint egyébként mindenben igaza volt, csak senki nem hitt neki). „Nem fogjuk hagyni, hogy a radikális szocialisták felszámolják a szabadságunkat” – mondta végül.

A beszédben egy kis gesztust Európa felé is tett, megidézve a kontinens gazdag történelmi örökségét és kereskedelmi központjainak példaértékű fejlődését, majd szóba hozta a párizsi Notre Dame tavaly nyári leégését, ahonnan oda jutott, hogy egykor Európának is „határtalan ambíciói” voltak, és egyszer majd a katedrálist is teljes szépségében felújítják, hogy ismét „dicsőíthesse istent”. Ezek után Klaus Schwab, a WEF alapítója a panelt lezárva megköszönte neki, hogy némi optimizmust csempészett az idei megbeszélésekbe.

Az elnököt a Twitter-fiókja tanúsága szerint jobban leköti az ellene éppen kedden elindított impeachment eljárás, de azért Davosról is posztolt, optimista hangnemben: számolatlanul települnek be, illetve vissza az Egyesült Államokba a cégek, amelyek rengeteg munkahelyet teremtenek.

Greta Thunberg: Ugyanott tartunk, mint egy éve

Greta Thunberg svéd klímaaktivista is a találkozó első napján, nem sokkal Trump után lépett színre: a Klímaapokalipszis elkerülése című panel nyitóbeszédében a globális vezetőket bírálta, amiért nem történt jóformán semmi előrelépés a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének ügyében.

Thunberg ugyan nem nevezte meg Trumpot, de utalt az elnök döntésére, amivel visszalépteti a legnagyobb kibocsátók közé tartozó Egyesült Államokat a párizsi klímaegyezménytől. „Ez mindenkit aggaszt és feldühít, és így is kell lennie. De az a tény, hogy szinte egyik országnak sem sikerül betartania az önkéntes klímavállalásait, úgy tűnik, cseppet sem zavarja a döntéshozókat.”

Thunberg a cégeket és a kormányokat is korholta, amiért ahelyett, hogy csökkentenék a kibocsátást, olyan hamis stratégiák mögé bújnak, mint a karbon-ellentételezés vagy a faültetés. Szerinte nem nettó zéró kibocsátásra, hanem zéró kibocsátásra van szükség, és kész. Három dologra szólította fel a találkozón részt vevő cégeket, bankokat, intézményeket és kormányokat:

állítsák le a fosszilis üzemanyagok feltárását és kitermelését célzó beruházásokat;

állítsák le a fosszilis üzemanyagok összes állami támogatását;

teljes egészében szabaduljanak meg a fosszilis üzemanyagoktól.

„Még mindig arra sürgetjük önöket, hogy féljenek, és tegyenek úgy, mintha mindennél jobban szeretnék a gyerekeiket” – mondta még Thunberg, aki egy éve Davosban azt mondta, hogy ég a ház, most pedig úgy zárta beszédét: „még mindig ég a házunk”.

Greta Thunberget Fülöp belga király nézi aggodalmasan. Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Sátrazó aktivisták és vízvezeték-szerelőnek öltözött kémek

Ahogy minden évben, a davosi találkozót ezúttal is tiltakozások kísérik: fiatal klímaaktivisták nemzetközi csapata például azzal demonstrál, hogy a mínuszok ellenére sátrakban húzza meg magát a WEF helyszínének környékén. A hat aktivista egyike, az ugandai Vanessa Nakate a CNBC-nek azt mondta, „szeretnénk megmutatni nekik, hogy helyesen cselekszünk annak ellenére, hogy nem éppen a legjobb körülmények között alszunk és töltjük az időt. Miközben élvezik az első osztályon való repülés előnyeit, tudhatják, hogy léteznek emberek, akik ennél sokkal rosszabb körülmények között élnek. Hozzátette: „lényegében azokat az embereket képviseljük, akiknek máris szembe kell nézniük a klímaváltozás hatásaival. Itt az ideje, hogy kilépjünk a komfortzónánkból.”

A Financial Times közben arról számolt be, hogy a svájci rendőrség információik szerint augusztusban magukat vízvezeték-szerelőnek kiadó orosz kémeket leplezett le, akik már a Világgazdasági Fórumra készülve igyekeztek bepoloskázni a találkozónak helyet adó épületek egyikének helyiségeit.

A rendőrség közlése szerint a két férfi azt állította, hogy diplomáciailag védett személyek, de a svájci hatóságoknál nem regisztrálták őket. A zürichi Tages-Anzeiger című lap szerint a hatóságok végül nem találtak bűncselekményre utaló jelet.

A svájci orosz nagykövetség egyik munkatársa, Sztaniszlav Szmirnov azt mondta a CNBC-nek, hogy velük a svájci hatóságok nem vették fel a kapcsolatot a homályos ügyben, és ez az értesülés „csak egy újabb kísérlet, hogy aláássák a svájci-orosz kapcsolatokat”. Szmirnov hozzátette, hogy a meg nem erősített hírek szerint két orosz útlevéllel rendelkező férfit őrizetbe vettek, de végül nem gyanúsították meg őket semmivel.

