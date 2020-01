Idén először kizárólag környezeti kockázatok szerepelnek a Világgazdasági Fórum globális fenyegetettségi toplistájában

Idén is megjelent a Világgazdasági Fórum (WEF) január 21-én kezdődő davosi csúcstalálkozója elé időzített, a legnagyobb globális kockázatokat összegző jelentés – a világ több mint 750 szakértője és döntéshozója által összeállított toplista első öt helyén idén először kizárólag környezeti kockázatok szerepelnek.

A jelentés szerint 2020-ban tovább folytatódik a gazdasági és politikai megosztottság trendje, miközben minden korábbinál nagyobb szükség van a világ nagyhatalmainak, üzleti szereplőinek és döntéshozóinak összefogására, hogy sikeresen fel lehessen lépni az éghajlatot, a környezetet, a közegészségügyet és a technológiai rendszereket érintő fenyegetések ellen.

Az öt legnagyobb kockázat listája így néz ki:

1. Szélsőséges időjárási jelenségek, amelyek a tulajdont, az infrastruktúrát és az emberi életeket tekintve is óriási veszteséggel járnak.

2. A klímaváltozás hatásainak mérséklését célzó lépések, valamint azok kormányprogramokba és üzleti modellekbe építésének kudarca.

3. A biológiai sokféleség csökkenése, valamint a szárazföldi és tengeri ökoszisztémák összeomlása, ami a természetes erőforrások kiapadását eredményezi.

4. Jelentős természeti katasztrófák, például földrengések, cunamik, vulkánkitörések vagy geomágneses viharok.

5. Emberek okozta természeti károk és katasztrófák, például olaj- vagy radioaktív szennyezés.

„A politikai színtér megosztott, a tengerszintek emelkednek, és égnek a klímatüzek. Ez lesz az az év, amikor a világ vezetőinek együtt kell dolgozniuk a társadalom minden szektorával, hogy helyreállítsa és új erőt adjon az együttműködési rendszereinknek, nemcsak a rövid távú haszon, de a mélyre nyúló problémák megoldása érdekében is” – mondta Borge Brende, a WEF elnöke.

Van ok az optimizmusra

Bár a klímaváltozást érintő hírek követőinél általános pesszimizmus figyelhető meg, a WEF szerint az egyre látványosabb hatások, mint a kaliforniai vagy az ausztráliai futótüzek, valamint az egyre komolyabb tudományos prognózisok olyan nyomást helyeznek a nagy cégekre, szabályozókra és államokra, hogy már nem tudják sokáig halogatni a zöldülést.

A jelentésből az is kiderül, hogy a fiatalabb generációk sokkal komolyabban veszik a környezeti kockázatokat. Míg az 1980 után születettek körében 90 százalék gondolja azt, hogy az extrém hőhullámok, az ökoszisztémák rombolása és a szennyezésből származó egészségügyi problémák tovább súlyosbodnak 2020-ban, addig az idősebbek generációknál 67 és 77 százalék között mozog ez az arány.

Mivel az emberi tevékenységnek írható fel a vadon élő emlősfajok 83 százalékának és az összes növényfaj felének kihalása, az élelmiszerellátó és az egészségügyi rendszereket érintő biodiverzitás-csökkenés megállítása is az emberek feladata.

„A biológiailag sokféle ökoszisztémák nagy mennyiségű szént kötnek meg, és óriási gazdasági előnyöket nyújtanak, amelyek értékét évi 33 billió dollárra becsülik – ez annyi, mint az Egyesült Államok és Kína GDP-je együtt. Fontos, hogy a cégek és a döntéshozók felgyorsítsák az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való váltást és a fenntarthatóbb üzleti modellek bevezetését” – mondta Peter Giger, Zürichi Biztosítási Csoport kockázatkezelési vezetője.

Nem csökkentek a technológiai veszélyek, csak belehúzott a klímaváltozás

Ugyan az elmúlt években is a környezeti kockázatok álltak a toplista élén, de az utóbbi két évben is még csak három-három környezeti szempont került be a top 5-be. Míg az olyan technológiai veszélyforrások, mint az adatlopások vagy a kibertámadások idén is az élmezőnyben vannak a kockázati listán (a 6. és 7. helyen), több korábban fontosnak vélt kockázat (például az illegális kereskedelem, vagy a terrorizmus) lemaradt róla.

Érdemes összehasonlítani az idei listát a 2010-essel, amiből kiderül, mennyit változtak az emberiséget foglalkoztató veszélyek egy évtized alatt:

1. A kínai gazdaság lassulása

2. Eszközár-összeomlás (piaci lufi)

3. Krónikus betegségek

4. Pénzügyi válság

5. Hézagok a globális kormányzásban

...

11. Szélsőséges időjárási jelenségek

..

24. A biológiai sokféleség csökkenése

