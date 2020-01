Sorra intézkednek a magyar egyetemek a kínai koronavírus miatt

Ahogy terjed a tüdőgyulladást okozó koronavírus miatti pánik, úgy készülnek fel az oktatási intézmények is a betegség kezelésére: Magyarországon eddig az ELTE, a Semmelweis Egyetem és a Debreceni Egyetem adott ki tájékoztatást a fertőzéssel kapcsolatban.

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora kedden arra kérte a fertőzött országokból származó diákokat, hogy ne utazzanak haza, ez az egyetem tájékoztatása szerint az intézmény körülbelül ötszáz hallgatóját érinti. Azokat a hallgatókat, akik mégis hazamentek az elmúlt hetekben, megvizsgálják, emellett a rektor arról is tájékoztatta a diákokat, hogy az egyetem klinikai központja felkészült a fertőzött betegek fogadására. Az intézményben a lázas betegeket lázkapukkal szűrik ki, és elkülönítve kezelik.

Köremailt küldött hallgatóinak és oktatóinak az ELTE is, ebben a heveny légúti megbetegedések megelőzésére szolgáló higiénés rendszabályok betartására hívják fel a figyelmet, illetve arra kérik azokat a kollégákat, akik Kínában jártak, hogy két hétig tartózkodjanak a közösségi eseményektől. Az intézmény igazolt hiányzásnak tekinti, ha emiatt valaki két hétig nem jelenik meg az órákon.

Az influenza is támad

A levélben arra is felhívják a figyelmet, hogy a koronavírus mellett itt van az influenzaszezon is, és miután a két betegség tünetei hasonlóak, ajánlatos beadatni az influenza elleni védőoltást. Az egyetem a gyakori kézmosás fontosságára is felhívja a figyelmet, különösen tömegközlekedés használata után, illetve arra kérik hallgatóikat és oktatóikat, hogy kerüljék a betegekkel történő kontaktust.

A Semmelweis Egyetem arra figyelmeztet, hogy a koronavírus a légutak mellett az emésztőtraktust is fertőzheti, ezért a rendszeres szappanos kézmosás, illetve alkoholos fertőtlenítés fontosságára hívja fel a figyelmet, emellett tömegben arcmaszk viselését javasolja.

Mindeközben a British Airways és a United Airlines után a Lufthansa is felfüggesztette kínai járatait, az IKEA pedig bejelentette, hogy kínai üzleteinek felét bezárja, köztük természetesen a vuhani áruházat is – ebből a városból jelentették először a vírus felbukkanását.

Mostanra a vírus jelenlétét Vuhan mellett az összes kínai régióban megerősítették, eddig 7711 megbetegedést tartanak számon az országban, a halottak száma 170-re nőtt, és Kínán kívül még legalább tizenöt országból jelentettek megbetegedéseket. A WHO csütörtökön dönt arról, hogy kihirdessék-e a nemzetközi vészhelyzetet.

Neked is fontos, hogy hitelesen tájékozódj tudományról, technológiáról, klímaharcról: az emberiség jövőjéről? Nekünk az. Támogasd a munkánkat Te is!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: