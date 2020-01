Egy gépi algoritmus már napokkal a globális riasztás előtt pontosan előrejelezte a koronavírus terjedését

Az amerikai Johns Hopkins Egyetem folyamatosan frissülő térképes adatbázisa szerint január 26-án vasárnap reggel Kínában még 56 volt az áldozatok száma, estére azonban már 80-an haltak bele az új koronavírus (2019-nCoV) okozta tüdőgyulladásba. Mindeközben alig fél nap alatt megduplázódott, csaknem hatezerre emelkedett a járvány fertőzésgyanús eseteinek száma .

A kínai kormány január 27-i közlése szerint összesen öt fertőzött beteg van Hongkongban, kettő pedig Makaón, de jelentettek koronavírusos esetet Thaiföldről, Tajvanról, Vietnamból, Szingapúrból, Malajziából, Nepálból, Kanadából és Ausztráliából is. A járvány terjedése miatt Dél-Korea hétfőn eggyel magasabb szintre emelte az egészségügyi készültség szintjét, miután bejelentették a koronavírus okozta negyedik megbetegedést; eközben Mongólia lezárta Kínával szomszédos határátkelőit, bár hivatalosan még egyetlen fertőzést sem detektáltak.

Vasárnap az Egyesült Államokban az ötödik megbetegedést is azonosították, miután az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) még a múlt héten tudatta, hogy 22 tagállamban összesen 63 gyanús esetet vizsgálnak.



A hivatalos adatok alapján összeállított járványtani térkép január 26-án este Forrás: Johns Hopkins University

Január 26-án Zürichben rendeltek el karantént a Triemli Kórházban, miután két Kínából érkezett embernél is koronavírus-fertőzést állapítottak meg az orvosok. A francia egészségügyi miniszter szintén vasárnap nyilatkozta, hogy a három, múlt hét óta Párizsban és Bordeaux-ban kezelt koronavírus-fertőzött személyen kívül több beteg jelenleg nincs Franciaországban. Mindhárman a héten érkeztek a fertőzés gócpontjának számító kínai Vuhanból.

Ismeretlen járványgóc?

Kínai epidemiológusok a Lancet folyóiratban január 24-én megjelent cikkükben azt állítják, hogy az eddig feltételezettel ellentétben nem a vuhani nagybani halpiacon szabadult el a 2019-nCoV nevű új típusú koronavírus. A kínai egészségügyi hatóságok és az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) korábbi jelentései szerint az első fertőzést december 8-án azonosították, és a legtöbb fertőzést kapcsolatba hozták a piaccal, amelyet január 1-én épp ezért be is zárattak.

Csakhogy kiderült, hogy a járványtani nyomozás során elemzett fertőzéseknek csak egy részében mutatható ki epidemiológiai kapcsolat az első, valóban a piacon dolgozó beteg, illetve a piac és a későbbi esetek között. A kínai epidemiológusok eredményeiről beszámoló Science által megkérdezett amerikai kutatók szerint a kórokozó már hónapokkal korábban megjelenhetett az emberi szervezetekben, de a hosszú, akár két hetet is kitevő lappangási ( inkubációs) ideje miatt csak később okozott megbetegedéseket. Ráadásul a 2019-nCoV egyik sajátossága, hogy a lappangási időszakban is fertőzőképes.

A Science által megkérdezett szakorvosok szerint gond az is, hogy a hivatalos kínai adatok korántsem biztos, hogy fedik a valóságot.

Egészségügyi maszkok gyártása a dél-nyugat-kínai Csungkingban 2020. január 27-én Fotó: Wang Quanchao/XINHUA

Az algoritmus korábban tudta

Az új koronavírus-fertőzések globális elterjedésére már december 31-én előrejelezte egy kanadai epidemiológia algoritmus. A Wired január 25-i beszámolója szerint a BlueDot (Kék Pont) nevű járványfigyelő alkalmazás lekörözte a korokozó Kínából való kitöréséről csak január 9-én figyelmeztető WHO-t.

A BlueDot lelke egy speciális epidemiológiai algoritmus, amely az elérhető összes ember- és állatorvosi, illetve növényvédelmi, valamint járványtani adatbázis, továbbá a hivatalos állami és kormányzati hírforrások alapján próbálja előre jelezni a várható eseményeket. Az algoritmus előnye, hogy figyelmen kívül hagyja a pánik terjesztéséért egyre gyakrabban felelős közösségi médiatartalmakat, ugyanakkor jelentősen támaszkodik a globális repülőjegy-forgalmat nyomon követő adatbázisokra. Így hetekkel korábban pontosan megjósolta, hogy a vírus Vuhanból először Bangkokba, majd Szöulba, Tajpejbe és Tokióba is megjelenik, nem sokkal az első észlelést követő napokban.

Neked is fontos, hogy hitelesen tájékozódj tudományról, technológiáról, klímaharcról: az emberiség jövőjéről? Nekünk az. Támogasd a munkánkat Te is!

Korábbi kapcsolódó cikkeink: