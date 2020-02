Ha szerencsénk van, nyáron lelassulhat az új koronavírus terjedése

Elképzelhető, hogy más légúti megbetegedést okozó vírusokhoz hasonlóan a 2019-nCoV járványnak is lehet szezonalitása. Ha valóban így van, ez azt jelentené, hogy a nyár közeledtével a vírus terjedése lelassulhat a Föld északi féltekéjén – mondta a Qubitnek Müller Viktor, az ELTE TTK Elméleti Biológiai és Ökológiai tanszékének tudományos munkatársa, aki a 2019-nCoV koronavírus által okozott járványról adott elő a Magyar Tudományos Akadémia által szervezett múlt hét szerdai tudománykommunikációs workshopon. A vírus terjedésének nyári lelassulásáról szóló hipotézist alátámasztani látszik az, hogy néhány korábbi kutatás más koronavírusok esetén hasonló jelenséget figyelt meg - bár az egyáltalán nem garantált, hogy ez a 2019-nCoV esetén is így lesz.

Müller az AIDS-ért felelős HIV vírus szervezeten belüli viselkedését és HIV-járványok alakulását vizsgálja számítógépes modellek segítségével, de foglalkozik a szerzett (adaptív) immunitás kialakulásával és a kórokozók fertőző- és gazdaszervezet-károsító képességének evolúciójával is (előadásának elején ennek ellenére külön leszögezte, hogy nem járványügyi szakember és nem is a koronavírusok szakértője).

A Qubit kérdésére Müller figyelmeztetett arra is, hogy a vírusos fertőzések kezelésére létrehozott antivirális gyógyszerek általánosságban nagyon specifikusak, és többnyire csak néhány vírus ellen működnek. Hozzátette, egy-egy szer hatékonynak mutatkozhat az új koronavírus ellen a tudományos kísérletekben, de ez még közel sem jelenti azt, hogy ténylegesen biztonságos gyógyszer válhat belőle.

Müller előadásában kiemelte: bár nem lehet megjósolni a járvány alakulását, a vírussal kapcsolatos kutatások nyílt hozzáférésűvé tétele és a tudományos közösség gyors reakciója segíthet a megfékezésében. Mindez azonban, mint hozzátette, az álhírek és rossz információk terjedését is segíti. Több példát hozott arra is, hogy az adatok gyors változása miként boríthatja fel a járványtani modelleket és azok konklúzióját.

A kínai Vuhanból kiinduló, légúti megbetegedéseket okozó 2019-nCoV koronavírus alapvető jellemzőiről ebben a korábbi cikkünkben írtunk, a kísérleti gyógyszerek első bevetéséről és a vírussal kapcsolatos új genetikai információkról pedig itt.

A Qubit kérdésére, miszerint lehetséges-e, hogy a nyár közeledtével a hőmérséklet növekedése lelassítja a vírus terjedését, Müller így reagált:

A kutató elmondta, hogy más légúti megbetegedéseket okozó vírusoknál is megfigyeltek már szezonalitást:

„Ez általában igaz a légúti fertőzésekre, de arra is találtam adatot – ez több mint 20 éves adat – hogy az egyik nátha koronavírus is mutat szezonalitást, tehát ez az új vírus viszonylag közeli rokonaiban is előfordul.”