Franciaországban felépült az utolsó koronavírusos beteg is

A Vuhanból indult vírussal (COVID-19) kezelt utolsó beteg is felépült Franciaországban, így nincs több koronavírusos beteg a francia kórházakban – jelentette be hétfőn az ország egészségügyi minisztere, Olivier Véran. Franciaországban összesen 12 esetet regisztráltak egy hónap alatt, közülük egy páciens meghalt, a többieket felépülésük után hazaengedték.

Franciaország fontos szerepet játszott a koronavírus globális terjedésében, ugyanis január 24-én itt észlelték az első európai eseteket is, de az első Kínán kívüli halálos áldozatát is Franciaországban szedte a COVID-19 – egy 80 éves kínai turistát a lányával együtt vitték be egy párizsi kórházba, de míg 50 éves lánya felépült, az idős férfi a kórházba kerülés után egy hónappal meghalt.

A Franciaországban kezelt betegek többsége egy alpesi síközpontban fertőződött meg, az utoljára hazaengedett brit állampolgár is közéjük tartozott. A járvány kitörése óta 350 ember került karanténba Franciaországban, a Vuhanból hazautazók közül azonban már csak 28 személyt tartanak elzárva egy nyugat-franciaországi üdülőben.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a koronavírussal fertőzött személyek 80 százaléka enyhébb betegeskedés után felépül, 14 százalékuk komolyabb betegségektől (pl. tüdőgyulladástól) szenved, és csak a hat százalékuk helyzetét lehet kritikusnak nevezni. Globálisan eddig több mint 80 ezer esetet jelentettek, ebből körülbelül 2700 halállal végződött.

Az olasz határt nem zárják le

Persze könnyen lehet, hogy a koronavírus franciaországi felszámolása csak ideiglenes. Mivel hétfőn estére 229-re nőtt az Olaszországban észlelt COVID-19-esetek száma, heten bele is haltak a fertőzésbe, és 11 várost lezártak, az északnyugati szomszéd, Franciaország is új lépéseket hirdetett.

Az eddigi 38 helyett például 108-ra növelték az országban a koronavírusos betegeket fogadni, elkülöníteni és kezelni képes kórházak számát, megháromszorozták a vizsgálatokat végző személyzetet, és nagy számban rendeltek új, magas minőségű védőmaszkokat.

A határt azonban nem zárják le. „Nem lenne sok értelme, tekintve, hogy szárazföldön, tengeren és levegőben is lehet utazni, de Ausztrián keresztül is jöhetnek” – mondta a francia közegészségügyi főigazgató, Jérôme Salomon.

Közben megszólalt a francia pénzügyminiszter, Bruno Le Maire is, aki elmondta: a GDP 8 százalékáért felelős turizmus is megsínyli a járványt. 2018-ban 89,4 millióan látogattak az országba, de jelen pillanatban a szokottnál 30-40 százalékkal kevesebb turista tartózkodik Franciaországban, és az elmúlt hónapban több mint 200 ezren mondták le a repülőútjukat, amit Le Maire szerint már a gazdaság is meg fog érezni.

