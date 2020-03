Hatvan országban több mint háromezer halálos áldozatot szedett eddig a koronavírus

Hétfőn átlépte a háromezret a COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019) miatti halálozások száma, a hivatalosan ismert fertőzöttek száma több mint 88 ezer, és már hatvannál is több ország érintett. Az eddig vírusmentes Indonéziában hétfőn igazolták az első két fertőzöttet.

A betegséget okozó új típusú koronavírus (SARS-CoV-2, azaz severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) első előfordulása után két hónappal még mindig Kínában van a legtöbb fertőzött és halálesetet, de a hétfőn közölt 202 új fertőzés január vége óta a legalacsonyabb esetszám-növekedés. Az új adatok szerint 42 további fertőzött veszítette életét a vírus miatt Kínában; mindannyian a vírus kiindulópontjában, Hupej tartományban éltek, ahogy az új fertőzöttek nagy többsége is.

A halálos áldozatok száma Kínában 2912-re nőtt, Iránban elérte az 54-et, Ausztráliában pedig a múlt hét végén regisztrálták az első halálesetet a vírussal összefüggésben – így már összesen tíz országban szedett áldozatot a betegség. Olaszországban, a járványban leginkább érintett európai országban a hétvégén csaknem megduplázódott a fertőzöttek száma, és már majdnem eléri az 1700-at.

A vírus új gócpontjai Olaszország, Irán, valamint Dél-Korea, ahol ma már a legtöbb új fertőzöttet találták (több mint ötszáz főt jelentettek hétfőn), így már összesen 4212 ember hordozza az új koronavírust. További négy haláleset után 22-re nőtt a betegség miatt Koreában elhalálozottak száma. A dél-koreai esetszám nagyot növekedhet, mivel még hátra van 260 ezer ember vizsgálata – ők mind kapcsolatban voltak azzal a keresztvény szektával, amelyhez az eddig regisztrált dél-koreai esetek több mint fele kapcsolódik. Szöul önkormányzata hétfőn arra szólította fel a hatóságokat, hogy emberölés miatt nyomozzanak a szekta vezetői ellen, akik nem hajlandóak együttműködni a hatóságokkal a vírus megfékezésének érdekében. A szekta vezetője hétfőn bocsánatot kért.

Már körbelőtt minket a vírus

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai szerint az Európában érintett országok a következők: Olaszország (1689 eset), Franciaország (130), Németország (129), Spanyolország (83), Egyesült Királyság (36), Svájc (24), Norvégia (19), Ausztria (14), Svédország (14), Hollandia (13), San Marino (8), Horvátország (7), Görögország (7), Finnország (6), Dánia (4), Azerbajdzsán (3), Csehország (3), Georgia/Grúzia (3), Írország (1), Litvánia (1), Luxemburg (1), Monaco (1), Észak-Macedónia (1).

A még frissebb hírek szerint a hétvégén Izlandon is három esetet találtak, valamint Andorra is bekerült a vírusban érintett európai országok közé. A húszéves andorrai férfi, csakúgy mint az izlandi fertőzöttek, Észak-Olaszországban járt nemrég. A fertőzöttek száma percenként nő, Londonban például most március 10-ig bezártak egy iskolát, miután egy tanár vírustesztje pozitív lett. Csehország pedig leállította a légi közlekedést Dél-Korea, illetve az észak-olasz nagyvárosok, Velence, Bologna és Milánó felé.

Magyarországon továbbra sincs hír fertőzöttről; Müller Cecília országos tisztifőorvos hétfőn azt mondta, 137 vizsgálatot végeztek el, de egyik minta sem hozott pozitív eredményt. Az állam előírta, hogy minden háziorvosnak legyen védőfelszerelése.

Az Egyesült Államokban hetvenhat fertőzésről és két halálesetről adtak eddig számot, mindkét áldozat Washington államban élt. Egyikük, egy hetvenes éveiben lévő férfi egyéb egészségügyi problémával is küzdött, és abban az idősotthonban lakott, ahol a múlt hét végén öt bent lakónál és egy gondozónál is megállapították a vírus jelenlétét. Vasárnap New York államban is felbukkant az első fertőzött, a harmincas nőnél iráni útján jelentkeztek a légzőszervi tünetek, most az otthonában van karanténban. A New York Times úgy tudja, a nő New York Cityben él. Mike Pence amerikai elnök megígérte, hogy mielőbb megszüntetik a hirtelen beállt gyorsteszthiányt, és elmondta, hogy „jöhetnek még rossz hírek”, de az amerikai emberekre nézve a vírus még mindig alacsony kockázatot jelent.

Hatósági autókkal fertőtlenítenek egy teheráni utcát vasárnap. Aznap 54-re nőtt a betegség iráni áldozatainak száma, és 385 új fertőzést írtak össze. Fotó: Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency

80 százalék csak enyhe tünetektől szenved. És a gazdaság?

Az ENSZ egészségügyi világszervezete, a WHO pénteken a legmagasabb fokozatra emelte a járványügyi készültséget, és arra szólította fel a kormányokat, hogy szerezzenek be minél több lélegeztetőgépet a súlyos légzőszervi tüneteket mutató páciensek kezelésére.

A WHO szerint a COVID-19 legtipikusabb tünetei a láz, a száraz köhögés és a légzési nehézségek: a fertőzöttek nagy többsége, 80 százaléka csak enyhe tüneteket tapasztal, 14 százalékuk komolyabban megbetegszik, és 5 százalékra tehető azoknak az aránya, akiket kifejezetten súlyosan érint a fertőzés.

Az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) hétfőn tervezi közzétenni új gazdasági előrejelzését, amelyet már a vírus hatásaira való tekintettel készített el: nem kizárt, hogy a járvány adja meg az utolsó lökést a világgazdaságnak a tartós visszaesés felé – amelyre már bőven a vírus felbukkanása előtt is számítottak a közgazdászok. Annyi biztos, hogy az ázsiai piacokat már annyira megrengette a vírus megjelenése, hogy a japán nemzeti bank kormányzója, Kuroda Haruhiko hétfőn bejelentette, hogy beavatkoznak a stabilitás érdekében. Hasonlóan nyilatkozott korábban Jerome Powell, az amerikai FED elnöke is.

A jegybanki intervenciókról szóló hírek hatására az ázsiai piacokon stabilizálódtak a részvényárak a hétfői korai veszteségek után, az európai tőzsdék pedig optimistán kezdték a hetet.

A nap eleji zuhanást az ázsiai részvénypiacokon az okozhatta, hogy megjöttek az adatok a 2020. februárban zuhanó kínai gyártásról, valamint a beszerzési menedzser indexről, amely még a 2008. novemberi értéknek is alatta maradt, előre vetítve egy lehetséges globális recesszió rémét. Már a puszta aggodalom elég volt ahhoz, hogy a múlt héten 5 billió (ötezermilliárd) dollár árfolyamveszteségek formájában egyszerűen elenyésszen.

A világ harmadik legnagyobb gazdasága, Japán megroggyanása sem tesz jót a világgazdaságnak, Abe Sinzó miniszterelnök március 10-e környékére új intézkedéscsomagot ígért, amelynek célja, hogy a vírus terjedését és a recessziót is hátráltassa. A Japánban összeszámolt 940 vírusfertőzésből 705 a Diamond Princess nevű szállodahajón történt. 11 ember halt meg, közülük hatan a hajó utasai közül kerültek ki. A japán iskolák egészen az új tanév kezdetéig, április elejéig zárva maradnak, a kormány pedig létrehoz egy alapot, amiből a cégek a gyerekükre vigyázni kénytelen, ezért otthon maradó szülőket fizethetik.

