Több ezer magyar nyelvű könyvet tettek ingyen elérhetővé a koronavírus miatt

Nem tudjuk, meddig terjed még a SARS-CoV-2 Magyarországon, és meddig ajánlatos még otthon maradnia annak, aki csak teheti, de a szakkönyvek rajongói biztosan nem maradnak olvasnivaló nélkül az önkéntes karantén idején sem: az Arcanum 12 kiadótól csaknem 15 ezer szakkönyvet tett elérhetővé a fertőzés miatt. Ezeket a Szaktárs adatbázisában eddig csak az erre előfizető intézmények érhették el, mostantól átmenetileg bárki szabadon olvashatja őket.

Az akcióban a következő kiadók vesznek részt:

Attraktor

Balassi

Gondolat

L’Harmattan

Kalligram

Kortárs

Kronosz

Mentor

Napvilág

Osiris

Szaktudás Kiadó Ház

Az Index információi szerint a közeljövőben a Kriterion, a Múlt és Jövő, a Szent István Társulat és a Tinta könyvei is elérhetőek lesznek a felületen. A legfrissebb szakirodalom mellett klasszikusokat is lehet így olvasni: a teljesség igénye nélkül például elérhetővé tették a Leibniz-Clarke levelezést, Berkeley alapművét, a Tanulmány az emberi megismerés alapelveirőlt, James Frazer antropológiai nagykönyvét, az Aranyágat, de rengeteg szépirodalmi alkotás közül is lehet válogatni a portálon. A könyvek egy hónapon keresztül olvashatók ingyenesen.

Tankönyvek és magyar horror

A Mozaik Kiadó ingyenesen elérhető tankönyveket ajánlott fel az otthon tanuló diákoknak, a tanárok számára pedig ingyenesen hozzáférhetővé tette a mozaBook interaktív tanári szoftvert is, ezzel is segítve az oktatás digitális fordulatát. A kiadó tankönyvei és egyéb szolgáltatásai ingyenes regisztráció után a Mozaik honlapján érhetők el.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

A könnyedebb szórakozásra vágyók is kaphatnak online olvasnivalót: az Agave könyvek március 16-án jelentette be, hogy a kiadó magyar szerzőit két héten keresztül ingyen lehet olvasni, erre a DiBook felületén, regisztráció után nyílik lehetőség.

Klasszikusok és külföldiek

A Magyar Elektronikus Könyvtár változatlanul nyitva tartja digitális kapuit, itt a klasszikusok mellett tudományos és szépirodalmi művek is elérhetőek, többek között Lénárd Sándor zseniális történelmi szakácskönyve, a Római konyha is, de aki Jókaira vagy épp Babitsra vágyik, az is megtalálja, amit keres.

Karantén idején hasonlóan gazdag lelőhely lehet a Project Gutenberg weboldala is, igaz, itt javarészt idegen nyelven vannak fenn szövegek, a közkincsnek számító klasszikusok között viszont kiváló olvasmányok találhatók a kényszerűen otthon töltött hetekre-hónapokra. A teljesség igénye nélkül például itt olvasható Howard Philips Lovecraft amerikai szerző egyik kiváló horrorsztorija, a Dunwich Horror, valamint egy kevésbé ismert kollégája, Algernon Blackwood számos története is. További klasszikus borzongásra vágyóknak és a veretes angol nyelv kedvelőinek érdemes körülnézniük Henry James vagy Joseph Sheridan le Fanu művei között is.

Gyerekeknek

A nyugodtabb olvasmányokra vágyó gyerekekre is gondoltak: a Samsung és a BOOKR Kids több mint 400 interaktív könyvet tett ingyenesen elérhetővé április 20-ig, ezzel a cégek az otthon maradt iskolások, óvodások és szülők helyzetén szeretnének segíteni, persze szintén a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet miatt.

Az MTVA vasárnapi tájékoztatása szerint több száz hangoskönyvet tett elérhetővé az archívumából, ezek között olyan klasszikusok is találhatóak, mint a Tom Sawyer, a Robinson Crusoe vagy az Ábel a rengetegben. A rádiójátékok, hangoskönyvek itt találhatók.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: