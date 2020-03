Gyógyult betegek vérével harcolnak a vírus ellen New Yorkban

A COVID-19 betegségből felépült páciensek vérét használnák a súlyos állapotban lévő koronavírusos betegek megsegítésére – jelentette be Andrew Cuomo, New York állam kormányzója hétfőn. A SARS-CoV-2 vírus által leginkább sújtott amerikai városban már el is kezdték gyűjteni a mintákat.

A gyógyultak vérében található antitestektől azt várják, hogy megerősítik azoknak a betegeknek az immunrendszerét, akik még küzdenek a betegséggel, rendszerszinten pedig azt, hogy elkerülik az egészségügy összeomlását, amit a COVID-19 például Olaszországban okozott.



Korábban már használt

A mintákat a tervek szerint a város összes kórházába eljuttatják, és remélik, hogy be fog válni: a módszert többé-kevésbé sikeresen alkalmazták száz évvel ezelőtt a spanyolnátha ellen, de a 2003-as SARS, illetve az ebola ellen is kísérleteztek vele. A mostani betegség ellen Kínában próbáltak bevetni fertőzöttektől levett vérplazmát, az eddigi kísérletek csak mérsékelt sikert mutattak.

Az amerikai kutatók az antitestekben leginkább gazdag vért szeretnék használni, mégpedig úgy, hogy alaposan felmérik a kezelt beteg állapotát is, és ahhoz juttatják el a készítményt, akinél a legnagyobb sikert várják tőle. A plazmakezelés legnagyobb előnye, hogy azonnal rendelkezésre áll, míg az oltások vagy a célzott gyógyszerek kifejlesztése hónapokat, sőt akár éveket is igénybe vehet.

Logisztikai győzelem

Michael Joyner aneszteziológus szerint minden egyes beteg, akinél el tudják kerülni, hogy lélegeztetőgépre kerüljön, már logisztikai győzelemnek számít, az egyik legnagyobb gond ugyanis az intenzív osztályok túlterheltsége.

A készítményeket a héten a Mount Sinai és az Albert Einstein College of Medicine kórházakban vetik be, de a későbbiekben más intézményekben is alkalmazni fogják. Ha a kezelés segít, a jövőben a kórházi dolgozókat is beoltják az antitestekkel, ezzel is lassítva az egészségügy összeomlását.

A kísérleti kezelésekre az amerikai Élelmiszer-biztonsági és Gyógyszerészeti Hivatal (FDA) is áldását adta, alig egy héttel a kérelem benyújtása után. Jeffrey P. Henderson, a Washington Egyetem (St. Louis) mikrobiológusa szerint a múltban már sikerrel akalmazták a terápiát himlő, mumpsz és influenza esetén is, és csak az oltások megjelenésével ment ki a divatból – a COVID-19 ellen viszont egyelőre nem létezik oltás, míg a fertőzöttek vére azonnal hozzáférhető.

Egy hónapon belül elemzik

A további kísérletek során a kutatók megpróbálják kideríteni, hogy mikor érdemes az antitesteket a betegek szervezetébe juttatni. Korábban Kínában már kísérleteztek a módszerrel, és a kritikus állapotú betegek esetében a vírus ugyan eltűnt a szervezetből, a tüneteik viszont továbbra is súlyosak maradtak, ezért Liise-Anne Pirofski epidemiológus szerint érdemesebb a betegség korai stádiumában alkalmazni a terápiát.

A kezelés hatékonyságáról szóló kezdeti adatokat az FDA, a Johns Hopkins Egyetem, a Mayo és a Washington Egyetem kutatói egy hónapon belül elemzik, a terápia további sorsáról ezután döntenek majd.