Nem, nem lehet gyorsan újrafertőződni a SARS-CoV-2-vel

Az újrafertőződés a COVID-19-járvány egyik visszatérő és nagy figyelemmel kísért kérdése. Az immunológusok nem tartják valószínűnek, hogy valaki a felgyógyulás után gyorsan újra megbetegedhet, hiszen a betegséget jelenleg csak az immunrendszerünk képes legyőzni, és annak adaptív része ilyen gyorsan azért nem felejt. Viszont újabb és újabb hírek jelentek meg arról, hogy valakit gyógyultan elengedtek, majd pár nap múlva újból kórházba került, és létezik ilyen esetet bemutató tudományos közlemény is. Négy egészségügyi dolgozóról van szó, akikben az elengedésüket követő 5–14 napban újból kimutatható volt a vírus (Lan et al. 2020).



A fenti esetre három magyarázat kerülhet szóba.



A RT-PCR teszt hamis negatív értéket adott, kétszer egymás után. Bár minden leírás a közel 100 százalékos biztonságot hangsúlyozza, a valóságban a teszt érzékenysége valahol 70 és 100 százalék között van. Namármost 70 százalékos teszten kétszer átmenni úgy, hogy nem kellett volna, az 9 százalékos valószínűséggel bekövetkezik. Ha jobb a teszt, alacsonyabb az érték, de igen sok embertől vettek mintát a világban, úgyhogy az ilyesmi megtörténhet. A vírus megbúvik valahol, igen alacsony számban, és a fertőzést nem újra megkapja az ember, hanem az kiújul. Elméletben ez is lehetséges. A beteg tényleg meggyógyult, a vírus kiürült a szervezetéből, de immunitása nem maradt, és újra megfertőződött.

Egy frissen preprintként megjelent, kínaio kutatól által jegyzett tanulmány annak járt utána állatmodellen, hogy melyik valószínű a fenti esetek közül.

A kutatók egy kísérletben négy rézuszmajmot fertőztek meg SARS-CoV-2-vel. Az állatok megbetegedtek, étvágytalanok voltak, kevésbé voltak élénkek és fogytak is. Szervezetükből (torokváladék, orrváladék, ürülék) a vírus kimutatható volt. A vírusszám (milliliteréként több millió vírusmásolat) a fertőzést követően 3 nappal maximalizálódott, majd csökkent, ahogy az állatok szervezete legyűrte a kórt. Az ürülékből két nagyságrenddel kevesebb vírus volt kimutatható, és gyorsabban el is tűnt onnan a majmok egészségének javulásával. A betegség során tüdejükben is megjelentek a tüdőgyulladásra utaló jelek.

A 7. napon az egyik állatot feláldozták a tudomány oltárán, hogy szervezetének különböző szöveteiből is kimutassák a vírust. A SARS-CoV-2 megtalálható volt az orrban, a garatban, a tüdőben, a bélben, a gerincvelőben, a vázizomban és a a húgyhólyagban is. Az orr, a tüdő és a garat volt leginkább fertőzött.

A gyógyulás 10–15 napot vett igénybe. Az állatok teljesítették a kórházból elengedés kritériumait, azaz nem volt tünetük, a tüdőröntgen normálisnak bizonyult és két egymást követő RT-PCT teszt is negatív lett; az állatok termelték a vírus legyűréséhez szükséges antitesteket. A 28. napra mindhárom életben maradt állat gyógyult volt.

Újból megfertőzték őket

A kutatók ezután két majmot újból kitettek a vírusnak, a harmadik kontrollként szerepelt. Egyiknél sem tudtak vírust kimutatni. Az újrafertőzés megkísérlését követő ötödik napon újabb majmot altattak el. A boncolás és vizsgálat elváltozást és vírust nem mutatott ki a szervezetéből. Az életben hagyott rézuszmajom sem mutatta betegség jelét az újrafertőzést követő 14 napig, vírus belőle vett mintákból nem mutatható ki.

A tanulmány azt mutatta meg, hogy – legalábbis majmokban – a kialakuló adaptív immunválasz nem teszi lehetővé a gyors újrafertőződést. Az állatok szervezetében a vírus nem bújt meg, ami lehetővé tenné a betegség esetleges kiújulását. Tehát a negatív teszteket követően újból pozitív tesztet adó személyeknél a RT-PCR teszt lehetett hibás.

A szerző biológus, kutató.

