Lezártak egy teljes várost Izraelben, ahol a lakosság 40 százaléka vírusos lehet

Karantén alá helyezték az izraeli ultraortodox zsidóság egyik központját, a Tel-Aviv közelében található Bnei Brak városát. A település polgármestere szerint a körülbelül 200 ezer fős lakosság 40 százaléka fertőződhetett meg az új koronavírussal, vagyis 80 ezer főt érinthet a járvány, amely a világ aktív fertőzöttjeinek közel 10 százalékát teszi ki.

A szokatlanul nagy arány annak köszönhető, hogy az ultraortodox (haredi) zsidóság nem tartotta be az Izraelben elrendelt intézkedéseket, vagyis hogy mindenki maradjon az otthonának 100 méteres körzetében, az utcára csak az arcának – maszkkal, de legalább sállal történő – eltakarásával merészkedjenek ki, illetve ne vegyenek részt közösségi összejöveteleken.

Bár Benjámin Netanjáhú miniszterelnök néhány napja jelentette ki, hogy nagyon pozitív változást észlelt az ultraortodox zsidóknál a vírus komolyan vételét illetően, a haredi közösség egy része a javaslatok ellenére továbbra is megtartotta a csoportos imákat, Tóra-köröket és esküvőket. Bnei Brak egyébként is az ország egyik legsűrűbben lakott városa, amit tovább tetéz, hogy a haredi zsidóknál gyakran több generáció él együtt egy háztartásban, ráadásul vallási okokból az internet-hozzáférésük is korlátozott, így a megfelelő információk sem mindig jutnak el hozzájuk.

A város lezárásáról csütörtök este döntöttek, az izraeli rendőrség pedig már péntek reggel megjelent a helyszínen, és több ellenőrző pontot állított fel Bnei Brak be- és kivezető útjain. A lakosok be- és kijárási kérelmeit eseti alapon bírálják el, de rajtuk kívül is csak a rendvédelmi erők, az alapvető szolgáltatásokat biztosító dolgozók és az újságírók juthatnak be a városba – ezek betartását a megfigyelő állomásokon túl drónokkal is biztosítják.

A Jerusalem Post szerint nagyjából 4500 veszélyeztetett, 80 évnél idősebb lakost evakuálnak a városból, ők a turisztikai ipar háttérbe szorulása miatt kiüresedett szállodákba kerülnek, amelyeket az ultraortodox közösség életmódjához illeszkedően alakítanak át. A kimenekítő akcióhoz a hadsereg 12 ezer katonával és 3000 gépjárművel járul hozzá, míg a kormány 75 millió sékeles költségvetést szavazott meg az evakuálásra.

Pénteken a szigorított korlátozások ellenére továbbra is több összejövetelt tartottak a városban, még az is előfordult, hogy egy befolyásos rabbi fia mentőautóba bújva csempészte be magát egy körülmetélési szertartásra.

A város alpolgármestere szerint a Bnei Brak lezárásával halálos csapdát állítottak a város idős lakosainak, mivel a bejelentés hatására elárasztották az emberek a szupermarketeket, növelve a fertőzésveszélyt. „Kijárási tilalom helyett, amely esetében a hadsereg gondoskodik a több százezer lakosról, és ellátja őket élelmiszerrel, gyógyszerrel, itt egy félmegoldást választottak, ami növeli a fertőzések esélyét, és emberi életekbe is kerülhet. Ezt a hibát ki kell javítani” – mondta Ben Simon Gedaljáhú.

