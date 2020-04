Svájcban már meg szabad ölelniük a nagyszülőket az unokáknak

A svájci hatóságok szerint a 10 év alatti gyerekek most már biztonságosan megölelhetik a nagyszülőket. Az érintkezésnek azonban rövidnek kell lennie, bébiszittelésről szó sem lehet egyelőre.

Svájci kutatók arra közös álláspontra jutottak, hogy a legfiatalabb gyermekek nem adták át a vírust másnak – indokolta az új ajánlást a svájci egészségügyi minisztérium fertőző betegségekkel foglalkozó felelőse, Daniel Koch.

Több más országhoz hasonlóan ezen a héten Svájc is a korlátozások fokozatos enyhítésébe kezdett: a kertészeti szakboltok és a fodrászok már megnyithattak, és két héten belül tervezik az iskolák valamint a nem élelmiszert árusító boltok újranyitását is.

Svájcban jelenleg több mint 29 ezer koronavírus-fertőzöttről és csaknem 1700 COVID-19 miatti halálesetről tudnak hivatalosan. A napi új esetek száma, mint az alábbi ábra mutatja, csökken, de április 28-án még mindig napi száz új esetet regisztráltak.

Svájc: A gyerekek nem fertőznek

Koch szerint a nagyszülők és unokáik szeparációját még akkor írták elő, amikor a tudomány kevésbé ismerte az új koronavírust. A jelenlegi tudományos tények birtokában is erősen túlzónak tűnik ugyanakkor a svájci szakembernek az az állítása, miszerint „a kisgyerekek nem fertőződnek meg, és nem továbbítják a vírust. Nincs meg a megfelelő receptoruk, hogy elkapják a betegséget.”

Koch azt is mondta, hogy sok nagyszülő az unokáiért él, és az ő mentális egészségük szempontjából is fontos, hogy találkozhassanak a gyerekekkel. Koch szerint nem az unokák, hanem a köztes generáció veszélyezteti az időseket.

Firenzei nagymama egy 2019. májusi képen Fotó: Innocenti/Cultura Creative via AFP

Kochnak ez utóbbi állításaival nehéz vitatkozni, az viszont egészen biztosan téves, hogy gyerekek nem kaphatják el a kórt, és nem is fertőzhetnek. Világszerte számos esetleírás bizonyítja, hogy a 10 év alatti gyerekek is megfertőződhetnek SARS-CoV-2-vel, és meg is betegedhetnek, igaz, hogy körükben ez utóbbi jóval ritkább, mint bármelyik idősebb generációban.

A svájci SRF közszolgálati média beszámolója szerint ugyanakkor az új ajánlásokat a Zürichi, a Berni és a Genfi Egyetem szakértőivel folytatott konzultációk után fogalmazták meg a svájci döntéshozók.

Fontos, hogy az ajánlás csak azokra a gyermekekre vonatkozik, akiknek nincsenek tünetei, és a 10 évnél idősebbeknek is tartózkodniuk kell a nagyitól. A nagyszülőkre még nem szabad rábízni a gyerekeket, és a családi összejövetelek is tiltólistásak maradtak.

Németország vezető virológusa, Christian Dorsten arra figyelmezetett az ORF osztrák közszolgálati adón, hogy még túl kevés adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy bárki kijelenthesse: a kisgyerekek nem fertőznek. Különféle tanulmányok ugyanis különböző válaszokat találtak arra a kérdésre, hogy a gyerekek elkapták-e a vírust, és ha igen, hogyan adhatták át.

Magyarországon továbbra is az az ajánlás, hogy az idősek minél kevesebbet mozduljanak ki, és kedvenc unokáik társaságát is mellőzzék egy ideig.

A hírekről sok helyen tájékozódhatsz. A Qubit krízisben és békeidőben is arra törekszik, hogy az események mögött álló mélyebb összefüggéseket is megértsük – szigorúan a modern tudomány szemszögéből, több mint 100 tudós-szerzőnk és szakértő újságíróink révén. Ez nekünk sokba kerül, de reméljük, nektek is sokat ér.

Támogasd a Qubit fennmaradását!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: