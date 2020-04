Az amerikai járványügy szerint a remdesivir felgyorsítja a koronavírusos betegek gyógyulását

Szerda este Dr. Anthony Fauci, az Egyesült Államok vezető járványügyi szakértője és Nemzeti Allergiaügyi és Járványügyi Intézet (NIAID) vezetője bejelentette, hogy egy amerikai klinikai vizsgálat során hatásosnak találták a remdesivir antivirális gyógyszert a koronavírus (SARS-CoV-2) által okozott megbetegedés kezelésére. A gyógyszer hatására az előrehaladott Covid-19 megbetegedéssel rendelkező páciensek hamarabb felépültek, mint azok, akik placebót kaptak - mutatta meg a közel 1100 páciensen az Egyesült Államokban végzett, randomizált klinikai vizsgálat.

Az antivirális gyógyszerek a vírusok sejtekben történő megsokszorozódását gátolják, különböző stratégiákat alkalmazva - ezekről itt írtunk részletesen. A remdesivir széles spektrumú antivirális gyógyszert a Gilead Sciences vállalat fejlesztette ki még az ebola kezelésére. Ez egy úgynevezett nukleozid-analóg gyógyszer, amely közvetlenül a vírus RNS-ének emberi sejtekben történő szintézist gátolja meg. Alkalmazása intravénásan történik.

A korábbi tudományos kísérletek alapján a remdesivir már januárban az egyik legígéretesebb terápiának tűnt az új koronavírus ellen. Egy januárban a Nature Communications folyóiratban közölt tanulmányban Timothy P. Sheahan és kollégái a remdesivirt mind sejteken végzett in vitro és egérmodelleken végzett in vivo kísérletekben is hatásosnak találták a MERS koronavírus ellen. Egy februári, a PNAS folyóiratban publikált tanulmány rézuszmajmokon vizsgálta a remdesivir MERS koronavírus elleni hatásosságát, ahol szintén jól szerepelt, csökkentve a betegség súlyosságát és a vírus mennyiségét a majmok szervezetében. Egy márciusban, már az új koronavíruson (SARS-CoV-2), rézuszmajmokban végzett vizsgálat hasonlóan pozitív eredményre jutott. Végezetül a napokban Timothy Sheahan és munkatársai a már az új koronavíruson megismételt kísérleteik eredményeit tették közzé - ha átesnek a szakmai bírálaton, ezek igazolhatják, hogy a remdesivir meggátolja a vírus megsokszorozódását emberi sejtekben.

A remdesivirt tartalmazó üvegcse. Fotó: Ulrich Perrey / POOL / AFP

A biztató tudományos eredmények után azonban nagy csalódást okozott egy kínai klinikai vizsgálat eredménye, ami április 23-án szivárgott ki. Az azóta a The Lancet orvosi folyóiratban közölt kutatás ugyanis nem talált szignifikáns javulást a remdesivir alkalmazásakor a súlyos COVID-19 megbetegedéssel rendelkező pácienseknél. A rendelkezésükre álló adatok alapján ugyanakkor a kínai szakemberek is arra jutottak, hogy érdemes tovább vizsgálni, vezethet-e gyorsabb felépüléshez a remdesivirrel való kezelés.

Elsősorban a felépülést segíti

A remdesivir hatásosságát tesztelő klinikai vizsgálat februárban indult az USA-ban, és az ország allergiás és fertőző betegségekkel foglalkozó intézete (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID) felügyelte. Az eredményeket összegző független tudományos munkacsoport április 27-én gyűlt össze, hogy levonja a kezdeti következtetéseket az összegyűjtött adatokból.

Arra jutottak, hogy az átlagosan 10 napig tartó remdesivir-kezelés egyértelműen jobbnak mutatkozott a placebókontrollnál a páciensek felgyógyulásának idejét tekintve, amit a szakemberek a kórház elhagyásaként és normál aktivitási szint visszatéréseként definiáltak.

A kezdeti adatok alapján a remdesivirrel kezelt páciensek 31 százalékkal gyorsabban épültek fel az új koronavírus által okozott megbetegedésből, ami szignifikáns (p-érték < 0.001) különbséget jelent. A kezelt betegeknél átlagosan 11 nap volt a felépülési idő, míg a placebót kapóknál 15 nap.

Emellett úgy tűnik, hogy a remdesivir talán a túlélési esélyeket is javíthatja. A gyógyszerrel kezelt, előrehaladott COVID-19-ben szenvedő páciensek esetén 8 százalék volt a halálozási arány, míg a placebót kapóknál 11.6 százalék. Ez ugyanakkor még éppen hogy nem egy szignifikáns eredmény (p-érték = 0.059), így a túlélési esélyek javitásának megerősítéséhez további vizsgálatokra lesz szükség.

Az NIAID közelménye arra is kitér, hogy a szakemberek hamarosan publikálják a klinikai vizsgálat részletes eredményeit, emellett együttműködnek a gyártó Gileaddal, hogy minél több pácienshez minél hamarabb eljuthasson a gyógyszer.

Hetente megbolondul a tőzsde

Ahogy az elmúlt hetekben több alkalommal, a Gilead részvényei most is erősödtek a hírek hatására. A cég részvényeinek ára 5,68 százalékkal, a Dow Jones index 2,2 százalékkal, 500 ponttal emelkedett a bejelentés után.

Épp egy hete, április 23-án ugyanakkor a cég részvényei 9 százalékot zuhantak, amikor a STAT News azt jelentette, hogy a remdesivir nem segít a koronavírussal fertőzött betegeken. Ennek megfelelően vannak befektetési szakértők, akik egyáltalán nem javasolják a Gilead részvényeit, míg mások több érvet is felsorolnak a vásárlás mellett.

A remdesivir nem az egyetlen potenciális széles spektrumú kísérleti antivirális gyógyszer az új koronavírus ellen. Klinikai vizsgálatok alatt áll már a Galidesivir, hamarosan pedig a szintén ígértesnek tűnő NHC/EIDD-2801 hatóanyag vizsgálata is megkezdődik . Működési elvét tekintve mindkettő hasonlít a remdesivirre, ugyanakkor utóbbinak nagy előnye lehetne, hogy tabletta formájában alkalmazható.

