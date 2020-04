Minden, amit tudni akartál a Magyarországra érkezett titokzatos kínai gyógyszerszállítmányról

A magyar kormány április 6-án 400 ezer tablettányi, a COVID-19 betegség leküzdésében hatékonynak vélt gyógyszert szerzett be Kínából. A tablettákat a lehető legrövidebb határidőn belül kész bevetni a világjárvány elleni harcban. Olyannyira hamar, hogy a hatóanyag fel is került az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) úgynevezett off-label listájára, amelyen azok a gyógyszerek szerepelnek, amelyeket külön eseti engedély nélkül bármikor lehet indikáción túl, vagyis másra is használni, mint amire eredetileg engedélyezték őket. A tabletták Magyarországra érkezése annak fényében hatalmas diplomáciai siker, szögezte le a Qubitnek Keserű György akadémikus, a Természettudományi Kutatóközpont gyógyszerkémiai kutatócsoportjának vezetője, hogy a szóban forgó gyógyszer iránt világszerte óriási az érdeklődés, és Magyarországnak úgy sikerült belőle szereznie, hogy a kínai lakosságnak sem jut elég.

A most Magyarországra érkezett antivirális gyógyszer hatóanyagát, a favipiravirt ugyanis eredetileg influenza kezelésére fejlesztették és engedélyezték. Noha a tabletták Kínából érkeztek Magyarországra, és a favipiravirt manapság Kínában gyártják, a szert Japánban fejlesztette influenza ellen a Fujifilm egyik leányvállalata, a Toyama Chemical. Abe Sinzó japán miniszterelnök március 28-án be is jelentette, hogy kormánya elindítja azt a hivatalos eljárást, amelynek révén az Avigan márkanéven futó favipiravir tartalmú gyógyszer a COVID-19 fertőzésben is javallottá válik Japánban. Ráadásul a szer gyártását is újraindítják, amire leghamarabb májustól kerülhet sor. A gyógyszer felhasználási körének kiterjesztését célzó procedúra fontos részét képezik a szer hatékonyságát bizonyító klinikai kísérletek. Japánban három randomizált, a bizonyítékon alapuló orvoslás kritériumait is kimerítő klinikai vizsgálat indult, amelyektől azt remélik, hogy egyértelműen kiderül, milyen hatásfokkal működik az influenzagyógyszer a COVID-19 ellen. Az első eredmények várhatóan nyár elejére válnak hozzáférhetővé.

Az influenzaszer, ami Ebolára és COVID-19-re is jó

Felmerülhet, mégis mi alapján bizakodnak az influenza-ellenes szerben annyira, hogy Ausztriában a COVID-19-terápiás protokoll részévé tették, Németországban nagy mennyiségben rendeltek belőle, és Magyarországon is mindjárt 400 ezret táraznak be, ha leghamarabb nyárra kiértékelik azokat a kísérleteket, amelyekből kiderül, mennyire hatásos. Az influenzavírusok ellen működő favipiravirt nem először vetik be vészhelyzetben más betegség ellen is. Nem sokkal a szer japán törzskönyvezése után már kísérleteztek vele élesben a nyugat-afrikai Ebola-járvány alatt.

A favipiravir képlete és szerkezete Forrás: Wikimedia Commons

Noha a szóban forgó kísérlet tájékozódó jellegű volt, és az akkori afrikai vészhelyzet nem tette lehetővé, hogy bizonyító erejű klinikai kísérletsorozatot végezzenek, a szer olyan eredményeket hozott, amelyekhez foghatót a vírusos-vérzéses lázzal szemben semmilyen más gyógyszerrel nem sikerült elérni, még a kifejezetten Ebola ellen kifejlesztett, és újabban a COVID-19 ellen is reményeket keltő remdesivirrel sem. A nyugat-afrikai adatok utólagos elemzéséből az derült ki, hogy a favipiravirral kezelt Ebolás betegek közül szignifikánsan kevesebben haltak meg, mint azok közül, akik nem kaptak a vírusellenes hatóanyagból. A favipiravirral nem kezelt fertőzöttek körében ugyanis 30, míg a hatóanyaggal kezelt fertőzöttek körében 15 százalékos volt a halálozási arány.

Miután a kínai törzskönyvezési hatóság idén januárban engedélyezte a favipiravirt COVID-19 kezelésére, két klinikai vizsgálat eredményét is közzétették. Az elsőben 236 beteg bevonásával végeztek multicentrumos klinikai vizsgálatokat három különböző helyszínen. A kísérletbe csak enyhe és középsúlyos tünetekkel küzdő, 16 éven felüli betegeket vontak be. Olyankor ugyanis, amikor a betegek szervezetében a vírusok mennyisége meghalad egy kritikus mértéket, és súlyos tüneteket okoz, az antivirális terápiának önmagában már biztosan nincs esélye, mondta a Qubitnek Keserű. Ugyancsak kizárták a terhes és szoptató anyákat, mivel állatkísérletekben úgy találták, hogy a szer fejlődési rendellenességet okozhat.

Etikai megfontolások miatt a favipiravir hatását nem placebóhoz, hanem egy másik antivirális hatóanyaghoz, az elsősorban ugyancsak influenzára javallt arbidolhoz képest értékelték. Bár az eredmények értékelésénél sem mellkasröntgennel, sem a vírus jelenlétét megbízhatóan kimutató teszttel nem igazolták a fertőzés végleges felszámolását, az arbidollal kezelt 120 betegnek alig több mint a felénél, a favipiravirral kezelt 116 betegnek viszont közel a háromnegyedénél hozta a terápia a klinikai tünetek jelentős javulását, vagyis a betegek kevesebb ideig köhögtek és voltak lázasak.

Míg a februári arbidollal kontrollált vizsgálatban kizárólag azt vizsgálták, hogy melyik szerrel csökkenthető a kórházban tartózkodás ideje, Kínában egy másik kísérletet is elvégeztek a favipiravirral: a gyógyultnak nyilvánított betegek esetében mellkasi CT-vel és a vírus esetleges jelenlétének a kizárásával igazolták a betegség teljes felszámolását. A január végén és február elején vizsgált 80 COVID-fertőzött közül 45-en kaptak favipiravirt, míg 35-öt egy HIV-fertőzötteknél használt gyógyszerkombinációval, lopinavir/ritonavir hatóanyagokkal kezeltek.

Akárcsak az arbidolos vizsgálat esetében, a kísérletben részt vevőknek legfeljebb enyhe vagy középsúlyos tüneteik voltak, és csak felnőttkorú betegeket kezeltek a kétféle gyógyszerrel, mert a favipiravir hatékonyságát gyerekek esetében mindeddig semmilyen vizsgálat nem bizonyította. Bár a vizsgálatnak nagy hátránya, hogy nagyon kevés beteget vontak be, és a gyógyszereket ezúttal csak egyetlen kórházban tesztelték, a jó hír, hogy a favipiravir- és a HIV-terápia is száz százalékos hatékonysággal számolta fel a vírusokat a betegek szervezetéből. Csak épp utóbbinak 11 nap kellett ugyanahhoz, amit a favipiravir 4 nap alatt is megoldott.

A favipiravir a fertőzés elhatalmasodását akadályozza, így csak a kevésbé súlyos betegeket lehet vele kezelni

Az immár Magyarországon is rendelkezésre álló favipiravir széles spektrumú antivirális szer, amely állatkísérletekben nagyon sokféle vírusfertőzés, például a nyugat-nílusi láz, a sárgaláz és különféle alfa- és koronavírusok ellen is hatékonynak bizonyult. Mindennek hátterében az áll, hogy amikor a kórokozó bejut a gazdatest, a SARS-CoV-2 esetén az ember sejtjeibe, ott a sejt örökítőanyagát használja fel a saját szaporodására. A favipiravir molekula azonban a fertőzött sejteken belül be tud épülni a vírus örökítőanyagául szolgáló RNS-be, és ott olyan hamis kódot közvetít a vírus genetikai programjában, amely miatt lehetetlenné válik a vírus replikációja. Így a gyógyszer hatékonyan meg tudja akadályozni, hogy a vírusok egyik sejtet fertőzzék a másik után. Miután az RNS-polimerizációt végző folyamatban nagyon sok vírus esetében alig tér el az ehhez szükséges enzim, a favipiravir molekula a vírusok széles skáláját képes így hatástalanítani – magyarázza a Qubit kérdésére Keserű.

Annak, hogy a favipiravir-terápia kellően hatásos legyen, van egy feltétele: a gyógyszer csak a legfeljebb közepesen súlyos fertőzéses esetekben tud jótékony hatást kifejteni, amíg a röntgenképen még nem látszik a tüdőn elhatalmasodott árnyék, vagyis a tüdőgyulladás még nem bontakozott ki teljesen – mondta Keserű professzor. Mindez azonban nemcsak a favipiravirre, hanem általában a vírusellenes szerekre igaz. Ezekből ráadásul nem is túl nagy a választék, olyan pedig végképp legfeljebb elvétve akad, amely tabletta formájában szedhető, és a COVID-19 ellen a favipiravirhoz hasonló mértékben kecsegtetne eredménnyel.

Ennek fényében nem túl meglepő, mondta a gyógyszerkutató, hogy a szert Japánon kívül Kínában, Thaiföldön és Olaszországban is tesztelik, és hogy Japánnak és Kínának több tucat ország jelezte már az amúgy hiánycikknek számító szer iránti igényét. A Magyarországra érkezett 400 ezer tabletta felhasználására az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emmi dolgozza ki a protokollt. Közben egy magyar konzorcium, a Természettudományi Kutatóközpont vezetésével és az Első Vegyi Industria Zrt., a Meditop Gyógyszeripari Kft. és a Richter Gedeon Nyrt. részvételével, az OGYÉI szakembereivel együttműködve már dolgozik azon, hogy miután a szer hatékonysága beigazolódik, a hatóanyag a kínai szállítmányon túl is elérhető maradjon. A most Magyarországon elérhető favipiravir tartalmú gyógyszer a kínai vizsgálatok alapján 10-12 ezer ember gyógykezelésére lehet elegendő.

