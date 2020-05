A koronavírus a Fehér Házba is beszivárgott, de még mindig nem veszik komolyan

Miközben a Trump-adminisztráció az ország és a gazdaság újranyitásán dolgozik, több alkalmazottnak is pozitív lett a koronavírustesztje a washingtoni Fehér Házban. Az elnöki rezidencián az egész hétvégét lázas kontaktkutatással töltötték, miután Mike Pence alelnök sajtófőnöke, Katie Miller koronavírustesztje pozitív lett. A potenciális fehér házi járványterjedés komoly aggodalmat keltett, azt azonban nem közölték, hogy Miller kitől kaphatta el a fertőzést.

Az elnöki rezidencia személyzetét utasították a maszkok viselésére és a szociális távolságtartás szabályainak a szigorú betartására. Mindez azért ellentmondásos, mert korábban Donald Trump elnök maga tett olyan kijelentést, hogy nem tudja elképzelni magát maszkban. A Fehér Házban eddig legfeljebb elvétve lehetett maszkot viselő alkalmazottakat látni – mondták a CNN-nek ott dolgozó források. A Millerrel az utóbbi napokban érintkező alkalmazottak egy része mindenesetre önkéntes karanténba vonult, mások azonban ezt nem tartották fontosnak.

A Trump körül szolgálatot ellátó alkalmazottakat többször is tesztelték a hétvégén, és az elnök Camp Davidbe, a vidéki elnöki rezidenciára tervezett útját is lemondták. Bár a hivatalos magyarázat ezt a rossz időjárással indokolta, belső források szerint a program eltörlésében az is szerepet játszhatott, hogy Miller is tagja volt annak a csapatnak, amely az előző hétvégén az elnökkel együtt a vidéki rezidencián tartózkodott. Trump épp a múlt héten adott hangot annak, hogy az esetleges fehér házi megbetegedések alááshatják kommunikációjukat, miszerint a járvány elvonulóban van, és az államoknak az újranyitáson kellene ügyködniük.

A CBS híradása szerint sem az elnök, sem az alelnök nem fontolgatja, hogy önkéntes karanténba vonul, noha mindketten érintkeztek igazoltan koronavírus-fertőzött alkalmazottakkal:

„Transition to Greatness”, vagyis Átmenet a nagyszerűségbe szlogennel Trump a múlt héten hirdetett új irányt, amibe nemigen férnek bele tömeges megbetegedések épp az elnöki rezidencián. Kevin Hassett, az elnök gazdasági tanácsadója ugyanakkor nem rejtette véka alá, hogy fél bemenni a munkahelyére, és nagyobb biztonságban érezné magát, ha otthonról dolgozhatna. Barack Obama korábbi elnök mindeközben kaotikusnak és felelőtlennek nevezte az amerikai vezetés COVID-járványra adott válaszait.

